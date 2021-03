Act-On, la start-up d’automatisation du marketing de la région de Portland, lève 20 millions de dollars

Nouveau financement: La plateforme d’automatisation du marketing de croissance Act-On Software a levé 20 millions de dollars en capitaux propres et en dette. La société, basée dans la région de Portland, Oregon, vise à aider les entreprises à générer plus de revenus et une valeur de vie client plus élevée de la part de leurs utilisateurs.

Les affaires: La technologie d’Act-On peut aider à analyser les comportements du public cible; créer des campagnes personnalisées; optimiser les pages de destination du site Web; et plus. La société a une multitude de concurrents, notamment Adobe, Oracle, Salesforce, Mailchimp et plusieurs petites startups.

Direction: Kate Johnson est PDG depuis 2018; elle était auparavant directrice financière d’Act-On pendant plus de trois ans. Elle a également occupé des postes de direction pendant six ans chez Jive Software de Portland, ce qui a notamment contribué à faire entrer la société en bourse.

Investisseurs: US Venture Partners (USVP), Technology Crossover Ventures (TCV), Norwest Venture Partners, Voyager Capital, Beedie Capital et le fondateur de la société Raghu Raghavan ont participé à la dernière ronde de financement. Le capital total levé à ce jour est de 82 millions de dollars. Act-On emploie 155 personnes.