Acte d’arbitrage : Non, pas en Inde, partons à l’étranger

Par Ketan Gaur et Kaustub Narendran

Bien que rien de plus que le présent appel à suggestions pour une escapade majestueuse, nous sommes désolés de vous décevoir – ce n’est pas un blog de voyage.

De temps en temps, une question apparemment simple et élégante concernant le régime d’arbitrage en Inde provoque une enquête approfondie sur la structure et le but de l’Arbitration and Conciliation Act, 1996 (« Arbitration Act »), remettant en question nos hypothèses et nous obligeant à réinventer. Une telle question, à savoir. « deux parties indiennes peuvent-elles convenir d’arbitrer leurs différends en dehors de l’Inde », a récemment été soulevée devant la Cour suprême dans l’affaire PASL Wind Solutions Pvt. Ltd. c. GE Power Conversion Pvt. Ltd.

En bref, la recourante et l’intimée, toutes deux des sociétés indiennes, avaient convenu par contrat de régler leurs différends relatifs à l’achat de certains convertisseurs par arbitrage à Zurich, en Suisse. L’appelant (en tant que demandeur dans l’arbitrage), ayant perdu sa cause et condamné aux dépens par l’arbitre unique, a contesté la sentence arbitrale en vertu de l’article 34 de la loi sur l’arbitrage et s’est opposé à l’exécution des intimés en soutenant que la convention d’arbitrage était invalide puisque deux parties indiennes étaient incapables de se mettre d’accord sur un siège d’arbitrage étranger.

L’applicabilité de la loi sur l’arbitrage est guidée par la juridiction légale (ou « siège ») du lieu où une sentence arbitrale est rendue :

Lorsque l’accord entre les parties stipule que la procédure arbitrale aura leur compétence légale en Inde, les tribunaux indiens en vertu de la partie I de la loi sur l’arbitrage exerceraient une compétence de surveillance en ce qui concerne le début et la conduite de l’arbitrage et entendraient également les contestations et appliqueraient la décision arbitrale. prix; (« Partie I d’arbitrage ») et lorsque la procédure arbitrale est menée en dehors de la juridiction de l’Inde, le rôle des tribunaux indiens se limiterait à aider à l’ouverture et à l’exécution de la sentence, à l’exception des mesures provisoires requises et de la collecte de preuves à l’appui. d’arbitrage. (« Arbitrage Partie II »)

En ce qui concerne les arbitrages de la partie I, la loi sur l’arbitrage a créé une catégorie d’arbitrages appelés « arbitrage commercial international » (« ICA »), où au moins une des parties est une personne/entité non indienne (voir. Section 2(1 )(f), Loi sur l’arbitrage).

L’ICA en tant que catégorie est pertinente pour les arbitrages de la partie I dans la mesure où :

ce n’est que dans l’ICA que le tribunal arbitral a le pouvoir discrétionnaire de s’écarter de l’application de la loi indienne au fond du litige (voir la section 28(a) et (b), Arbitration Act) ; etle motif supplémentaire de contestation d’une sentence arbitrale, c’est-à-dire l’« illégalité patente », n’est pas disponible dans le cas d’une ICA. (Voir. Section 34(2A), Loi sur l’arbitrage)

Les règles ci-dessus sont mieux comprises dans le contexte de l’exemple suivant :

entreprises indiennes UNE et B conclure un contrat pour l’installation et la maintenance de certaines éoliennes en Inde et accepter d’arbitrer les litiges en Inde en vertu du droit anglais (« Contrat 1 »). UNE et B également conclure un accord tripartite avec une entreprise allemande C pour l’achat et la fourniture desdites turbines et acceptez également d’arbitrer les différends en Inde en vertu du droit anglais (« Contrat 2 »).

Si un litige survenait en vertu du contrat 1, le tribunal arbitral n’aura pas le choix d’appliquer la loi indienne au litige puisque A et B sont des sociétés indiennes. L’une ou l’autre des parties peut également alléguer ultérieurement que l’application du droit indien par le tribunal était manifestement illégale. Cependant, dans les litiges au titre du contrat 2, l’implication d’une société allemande en ferait une ICA, et le tribunal arbitral serait libre d’appliquer le droit anglais malgré l’arbitrage ayant lieu en Inde. Aucune des parties ne serait en mesure de contester la sentence au motif de l’illégalité du brevet.

En gardant cet exemple à l’esprit, devrait-il être permis à UNE et B continuer à appliquer le droit anglais au contrat 1 en décidant d’arbitrer leurs différends à Londres au lieu de le faire en Inde ?

Jusqu’à présent, diverses Hautes Cours sont parvenues à des conclusions contradictoires, la Haute Cour de Bombay ayant répondu à la question par la négative et la Haute Cour du Madhya Pradesh et la Haute Cour de Delhi répondant par l’affirmative. Dans son jugement merveilleusement nuancé, la Cour suprême de l’Inde s’est rangée du côté des tribunaux du Madhya Pradesh et de Delhi en approuvant un tel arrangement. La décision part du principe que le terme « sentence étrangère » (voir l’article 44 de la loi sur l’arbitrage) est centré sur le siège et indépendant des partis.

En substance, la Cour suprême a réaffirmé la pertinence juridique du siège de l’arbitrage, concluant qu’il n’y a aucune limitation, ni en vertu de la loi sur l’arbitrage ni en vertu d’une politique publique plus large, pour empêcher les parties indiennes de mener des arbitrages et de contester des sentences dans des juridictions étrangères, le rôle de Les tribunaux indiens étant limités à ne considérer que la reconnaissance et l’exécution de telles sentences (qui ne peuvent être entravées que pour des motifs extrêmement limités).

La Cour suprême a réaffirmé « l’autonomie des parties », ce qu’on appelle « l’esprit sombre » de la loi sur l’arbitrage, dans la localisation des procédures arbitrales et dans le choix de la loi procédurale (alias lex loci ou droit approprié de l’arbitrage). Les lecteurs apprécieront qu’une multitude de considérations influencent les décisions concernant la compétence de l’arbitrage, telles que le lieu d’exécution du contrat, les relations avec les tiers, la localisation des actifs et la familiarité ou la préférence des parties avec les différents systèmes judiciaires. Avec le jugement PASL Wind, la Cour suprême a rassuré les parties indiennes qu’elles sont libres de localiser les arbitrages dans le monde entier qui seront reconnus et appliqués par les tribunaux indiens.

La décision est également pertinente dans la mesure où la Cour suprême semble avoir apprécié les débats entre les parties contractantes dans les travaux de la Convention de New York, 1958 et l’effort pour garantir que la nationalité des parties à un différend n’est pas déterminante du statut juridique de l’arbitrage (contrairement à la précédente Convention de Genève, 1927).

De plus, nos revues de cas regorgent d’exemples où des concepts qui ne sont pertinents que pour les arbitrages nationaux concernant la constitution de tribunaux, les contestations des sentences et l’exécution ont été librement sortis de leur contexte et appliqués aux arbitrages étrangers. Ladite décision sera également utile pour remédier à ces problèmes et réaffirmer la frontière conceptuelle entre les arbitrages nationaux et étrangers et le rôle différent des tribunaux dans ces situations.

Au cours des plaidoiries, le recourant a soutenu que de tels arrangements s’opposaient à l’« ordre public » dans la mesure où les parties indiennes peuvent désormais chercher à se soustraire à la loi indienne mais en plaçant leur procédure d’arbitrage hors de l’Inde. Si la Cour suprême a pris conscience de ce souci d’évasion volontaire, elle s’est consolée dans le fait que les règles applicables à la résolution des conflits de lois rendraient de toute façon illégale toute dérogation au droit substantiel impératif.

Par exemple, dans l’exemple fourni ci-dessus, même si Contrat I prévu pour l’arbitrage siégeant à Londres et en vertu du droit matériel anglais, les lois impératives de l’Inde (telles que la loi réglementant l’importation/l’exportation, la responsabilité du fait des produits, la fiscalité, etc.) devront être nécessairement appliquées par le tribunal arbitral.

En d’autres termes, la liberté de décider de la compétence de l’arbitrage n’équivaudrait pas à la liberté de s’écarter du droit matériel impératif applicable aux transactions/à l’exécution du contrat. Avec l’arrêt PASL Wind, on peut s’attendre à un engagement plus profond des tribunaux indiens au stade de l’application des règles de conflit de lois, un aspect jusqu’ici ignoré de la common law en Inde.

En conclusion, les auteurs estiment que l’industrie devrait saluer la décision de la Cour suprême dans l’affaire PASL Wind pour sa reconnaissance du commerce international comme un écosystème complexe, traversant diverses juridictions juridiques qui exige une plus grande flexibilité pour façonner des mécanismes de règlement des différends, quel que soit le nationalité des parties contractantes.

(Ketan Gaur est conseil, Trilegal et Kaustub Narendran est associé, Trilegal. Les opinions exprimées sont personnelles et pas nécessairement celles de Financial Express Online)

