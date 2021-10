La délégation comprenait AK Antony et Ghulam Nabi Azad en plus de Rahul, Priyanka et Kharge.

Une délégation de dirigeants du Congrès, dont Rahul Gandhi et Priyanka Gandhi, a rencontré aujourd’hui le président Ram Nath Kovind à propos de l’incident de Lakhimpur Kheri qui a fait huit morts, dont quatre agriculteurs. S’adressant aux médias après la réunion, Rahul Gandhi a déclaré qu’ils avaient informé le président Ram Nath Kovind que le père de l’accusé (Ashish Mishra) qui est MoS Home (Ajay Mishra), devrait être démis de ses fonctions car une enquête équitable n’est pas possible s’il continue. Rahul Gandhi a également déclaré que le Congrès avait exhorté le président à faire enquêter par deux juges en exercice de la Cour suprême.

Le chef de l’opposition au Rajya Sabha Mallikarjun Kharge a déclaré que la délégation avait donné tous les détails au président concernant l’incident de Lakhimpur Kheri. «Nous avons deux demandes – une enquête indépendante par des juges en exercice devrait être menée et le MoS Home devrait soit démissionner, soit être révoqué. La justice ne sera alors possible qu’à ce moment-là », a déclaré Kharge.

La secrétaire générale du Congrès, Priyanka Gandhi Vadra, a déclaré que le président avait donné l’assurance qu’il discuterait de la question avec le gouvernement aujourd’hui lui-même. La délégation comprenait AK Antony et Ghulam Nabi Azad en plus de Rahul, Priyanka et Kharge.

Le Congrès a soumis une lettre au président Kovind demandant justice pour les agriculteurs de Lakhimpur Kheri. Dans la lettre, le parti a déclaré: «Cet acte de meurtre délibéré, en plein jour suivi des réactions audacieuses de l’État et des gouvernements centraux, a complètement érodé la confiance du peuple dans ceux chargés de traduire ces auteurs en justice.»

Lettre au président de l’Inde, Shri Ram Nath Kovind ji, de la délégation du Congrès dirigée par Shri @RahulGandhi, demandant justice pour les agriculteurs de Lakhimpur Kheri, la nécessité d’une enquête judiciaire indépendante et le limogeage du ministère des Affaires intérieures, Ajay Mishra. pic.twitter.com/vUE0Nf7L69 – Congrès (@INCIndia) 13 octobre 2021

« Il est pertinent de noter ici que l’Union MoS for Home Affairs, Sh. Ajay Mishra Teni est également accusé de meurtre. Alors que le tribunal de district l’avait acquitté, un appel pénal (n° 1624 de 2004) contre son acquittement est en instance devant la Haute Cour d’Allahabad depuis 2004. Ce qui est encore plus choquant et incroyable, c’est que la Haute Cour avait réservé son jugement dans l’appel pénal sur 12 mars 2018, mais n’a pas rendu le verdict jusqu’à ce jour. 3 ans et 7 mois se sont écoulés depuis. La justice a été retardée au point où elle a été effectivement refusée », a affirmé le Congrès.

Le Congrès a également allégué qu’une enquête équitable n’est pas possible tant qu’Ajay Mishra ne reste pas au ministère des Affaires intérieures.

