Acte de naissance pour la citoyenneté, loi sur l’environnement unique et plus encore dans le plan d’action en 60 points du PM Modi

Le plan d’action en 60 points du Centre se concentre sur l’utilisation de l’informatique et de la technologie pour la gouvernance, l’amélioration du climat des affaires et la modernisation de la fonction publique.

Suite à la réunion d’examen du Premier ministre Narendra Modi avec les secrétaires de divers ministères et départements lundi, le Centre a préparé un plan d’action en 60 points qui comprend le lien entre les certificats de naissance et la citoyenneté, la rédaction d’une loi unique sur l’environnement qui englobe toutes les autres lois du secteur, la promotion une « conception basée sur une base de données familiale » et faire pression pour des emplois tout en négociant des accords commerciaux, a rapporté The Indian Express.

« Il n’y a aucune preuve de citoyenneté en Inde. La citoyenneté peut être liée au certificat de naissance par le biais de la technologie et intégrée », selon le document du plan d’action consulté par The Indian Express.

De hauts responsables gouvernementaux ont déclaré que les « contributions exploitables » ont été envoyées à tous les secrétaires. Le secrétaire du Cabinet Rajiv Guba a écrit séparément aux secrétaires le 20 septembre leur demandant de prendre « des mesures immédiates » sur les instructions du Premier ministre et d’assurer leur « mise en œuvre limitée dans le temps ».

Le plan d’action en 60 points du Centre se concentre sur l’utilisation de l’informatique et de la technologie pour la gouvernance, l’amélioration du climat des affaires et la mise à niveau de la fonction publique.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.