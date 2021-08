Kemp est sous le feu des projecteurs, mais les gouverneurs et les législatures républicains tirent ce genre de choses à travers le pays. Mettez fin à l’obstruction systématique et adoptez le « For the People Act » avant qu’il ne soit trop tard.

Aimé? Prenez une seconde pour soutenir Community last sur Patreon !

Ceci est un article Creative Commons. La version originale de cet article est parue ici.

Lien source