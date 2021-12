Acte surpris: AT&T augmente à nouveau les prix de DirecTV Stream, y compris pour les anciens abonnés

Une autre hausse des prix arrive à DirecTV Stream, le service de télévision en direct anciennement connu sous le nom d’AT&T TV Now, anciennement connu sous le nom de DirecTV Now. Cette fois, AT&T aurait l’intention d’augmenter les prix dans tous les domaines, y compris sur les plans hérités avec droits acquis, à partir de janvier 2022.

Selon un nouveau rapport de The Streamable, citant « ceux qui connaissent le sujet », AT&T devrait annoncer officiellement les augmentations de prix la semaine prochaine et elles entreront en vigueur en janvier. Le seul plan qui ne verra pas d’augmentation de prix est le soi-disant «plan de divertissement», qui est au prix de 69,99 $ par mois et n’inclut notamment pas l’accès aux réseaux sportifs régionaux.

Cependant, si vous vous abonnez à un autre forfait DirecTV Stream, vous ferez face à une augmentation des prix à partir du mois prochain. Le forfait « Choice » passera de 84,99 $ par mois à 89,99 $ par mois. Le forfait « Ultimate » devrait passer de 94,99 $ par mois à 104,99 $ par mois, tandis que le forfait « Premier » passera de 139,99 $ par mois à 149,99 $ par mois.

De plus, si vous bénéficiez de droits acquis sur les anciens plans AT&T TV Now ou DirecTV Now, vous êtes également susceptible de voir une augmentation de prix. Le rapport explique :

Ceux sur les anciens plans DIRECTV NOW et AT&T TV NOW verront une hausse des prix de 10 $. « Live A Little » passera à 79,99 $, « Just Right » à 94,99 $ et « Go Big » à 104,99 $. Ceux qui bénéficient du « Go Big Early Adopter Plan » bénéficieront toujours d’une remise de 25 $, ce qui signifie qu’elle sera de 79,99 $ (contre 69,99 $).

Lorsque DirecTV Now a été lancé en 2016, il s’agissait d’un service prometteur présenté comme l’avenir de la télévision en streaming. Couplé à des offres promotionnelles alléchantes de prix mensuels inférieurs et à du matériel Apple TV gratuit, le service a rapidement gagné en popularité.

Au cours des années qui ont suivi, AT&T a rebaptisé le service de streaming à plusieurs reprises, a régulièrement augmenté les prix et a laissé les premiers utilisateurs dans la poussière. Je me suis abonné au forfait DirecTV Now « Go Big » le jour du lancement, avec la promesse que l’offre de lancement de 35 $ serait valable à vie.

Une fois que la hausse des prix du mois prochain entrera en vigueur, ce même plan me coûtera 80 $ par mois. Je suppose que la morale de l’histoire ici est que si quelque chose semble trop beau pour être vrai, c’est probablement le cas. Surtout quand il s’agit d’une entreprise comme AT&T.

