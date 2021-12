Acteur avec ‘Hallmark Universe’ après avoir joué dans 27 films dans le même rôle

Nelson Wong a joué 27 fois contre Kenny pour Hallmark (Photo : Hallmark)

Si vous pensez que seuls les super-héros Marvel peuvent profiter d’un multivers de films interconnectés – comme le montre une fois de plus le dernier succès du studio Spider-Man: No Way Home – alors laissez-nous vous présenter le personnage de Hallmark, Kenny.

Chaîne câblée populaire qui produit ses propres films et émissions de télévision, la carte de visite de Hallmark est une bonne vieille histoire d’amour, et à Noël, ils font double emploi et, en fin de compte, aiment entretenir des relations de travail avec bon nombre de leurs acteurs.

Entrez Nelson Wong, qui a – à ce jour – joué dans 27 films stupéfiants pour Hallmark, et a à chaque fois joué le personnage de Kenny, après avoir fait bonne impression sur le réalisateur Ron Oliver, lorsqu’il a joué le détective acolyte Kenny Kwon dans le film mystère de 2005 Third L’homme dehors.

La majorité de ses films ont également été des films festifs.

S’adressant à CBC News, Wong a expliqué: « Alors que Ron a commencé à travailler pour Hallmark, Kenny a commencé à travailler pour Hallmark. C’est juste devenu une chose. Les fans semblent réagir et 27 films plus tard, nous y sommes.

L’acteur, qui est également apparu dans les émissions télévisées Riverdale et Arrow (pas en tant que Kenny), a déjà déclaré qu’il n’avait pas vraiment célébré la saison des vacances jusqu’à ce qu’il commence à travailler pour Hallmark, après avoir été élevé témoin de Jéhovah.

Wong dans son dernier film Hallmark, A Godwink Christmas : Miracle of Love (Photo : Hallmark)

Dans son rôle de marque en tant que Kenny, le personnage a fait preuve d’un vaste éventail de compétences et est apparu dans divers rôles, notamment celui de concierge, de père, d’organisateur de mariage et de réalisateur d’émissions télévisées de cuisine.

Wong a plaisanté: « Tout le temps, j’ai pensé que Kenny était toujours sous couverture en tant que détective. Il a juste ces identités qui lui permettent d’aller dans ces différents univers.

Écartez-vous, Docteur Strange et Loki…

Les films dans lesquels Wong a joué Kenny incluent A Timeless Christmas, Christmas at the Plaza, The Christmas Train et Every Christmas Has a Story.

Cette année seulement, Hallmark a sorti 41 films sur le thème des vacances et de Noël, dont la plupart sont tournés dans la ville natale de Wong, Vancouver, où il a déménagé avec ses parents depuis la Nouvelle-Zélande à l’âge de six ans.

L’acteur est également apparu dans d’autres émissions, dont Riverdale (Photo : Tibrina Hobson/FilmMagic)



Wong en tant que Kenny dans Le train de Noël de 2017 (Photo : Hallmark)

L’acteur est également fermement opposé à la critique des films Hallmark comme » trop schmaltzy « , car il voit les acteurs » lutter » avec le genre dans son rôle de coach d’acteur et » vouloir toujours jouer le drame… comme The Bourne Identity « .

« Ces films Hallmark sont en fait plus fidèles à la vraie vie, je dirais – des gens sympas faisant de leur mieux compte tenu de leurs circonstances. »

Wong a également salué le mouvement qu’il a vu dans l’entreprise ces dernières années pour devenir plus inclusif et s’éloigner de la représentation uniquement de ses personnages en tant que couples majoritairement blancs et exclusivement hétérosexuels.

Plus : Noël



Comme il le dit, « les gens ne se contentent pas de représentations homogènes des familles ».

L’année dernière, Hallmark a lancé son premier film de vacances LGBTQ avec The Christmas House, qui mettait en vedette un couple gay interprété par la star de Mean Girls, Jonathan Bennett et Brad Harder.

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire, une vidéo ou des photos de célébrités, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.



PLUS : Les adaptations télévisées de Miss Marple se sont trompées d’âge pendant tout ce temps, selon le petit-fils d’Agatha Christie



PLUS : Peter Dinklage heureux de voir des films avec des « histoires d’amour en dehors de cette boîte hollywoodienne »





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();