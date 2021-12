Acteurs FNAF Security Breach avec Vanny et Fazbear

FNAF Security Breach est maintenant sorti et les fans de Five Nights At Freddy veulent connaître les acteurs de la voix de Freddy Fazbear et Vanny.

Il s’agit de la tranche de Five Nights At Freddy la plus ambitieuse à ce jour, car son gameplay est plus similaire à Outlast que les tranches précédentes. En effet, le jeu implique la furtivité et la course à la première personne, par opposition au gameplay emblématique mais simple du premier jeu.

Beaucoup de gens apprécient le jeu en ce moment et tous ses animatroniques réussissent à être tout à fait terrifiants.

Five Nights at Freddy’s : Atteinte à la sécurité | État des lieux d’octobre 2021 Bande-annonce

Acteurs voix de Five Nights At Freddy’s Security Breach

La liste des acteurs connus des acteurs de la voix pour FNAF Security Breach est la suivante :

Kellen Goff – Freddy Fazbear, Lune et Soleil Marta Svetek – Gregory, Roxanne Wolf, Vanny Andy Field – Fazbear Entertainment

Tout ce qui précède vient via IMDB et le Twitter de Marta. Il existe également les éléments non confirmés suivants, gracieusement fournis par Unparralel Gaming :

Courney Faith Enchen – Glamrock Chica Devin Lauderdale – Montgomery Gator

Nous mettrons à jour cet article lorsque nous en saurons plus.

C’est encore sorti ?

FNAF Security Breach est désormais disponible sur PS4, PS5 et PC via Steam.

Cela coûte 34 £ et c’est considérablement plus que toutes les entrées précédentes de la série individuellement. Cependant, cela a du sens car l’épisode est le plus ambitieux à ce jour en ce qui concerne le gameplay et la présentation de l’histoire.

Le Pizzaplex est un immense terrain de jeu à explorer et il y a beaucoup de mini-jeux auxquels participer. La présentation de Steel Wools est également excellente car les animatroniques semblent plus effrayantes que jamais.

