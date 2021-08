Acteurs, intrigue, date de diffusion, tournage

Au cas où le drame actuel de la famille royale ne suffirait pas à étancher votre soif, veuillez porter votre attention sur The Crown de Netflix. La quatrième saison de l’émission a été interrompue le 15 novembre de l’année dernière et se concentrait principalement sur les premiers jours de la relation et du mariage du prince Charles et de la princesse Diana, ainsi que sur un tas de drames politiques impliquant Margaret Thatcher. Et la confiance : cela nous a laissé en vouloir plus. Heureusement, la saison 5 arrive – mais sachez qu’il y aura un tout nouveau casting ! Ce qui est une nouvelle quelque peu triste pour ceux d’entre nous qui sont inexplicablement attirés par le prince Charles. (NON, JE N’AI PAS A M’EXPLIQUER !)

Voici tout ce que nous savons sur la saison 5 de The Crown… et bien que, oui, il s’agisse techniquement d’une zone sans spoiler, n’oubliez pas que cette émission est basée sur des événements légitimes! Dans la vraie vie!

Le casting (tout neuf !)

Encore une fois, nous obtenons un tout nouveau groupe d’acteurs dans les saisons 5 et 6 de The Crown, et la plupart d’entre eux ont déjà été choisis. Et nous avons déjà un premier aperçu d’Elizabeth Debicki et Dominic West dans le rôle de Charles et Diana.

Je veux dire… la ressemblance est presque trop difficile à gérer pour moi. Voici qui nous avons pour le reste du casting:

Imelda Staunton dans le rôle de la reine Elizabeth

Lesley Manville dans le rôle de la princesse Margaret

Jonathan Pryce dans le rôle du prince Philip

Meghan Markle et le prince Harry y participeront-ils ?

Ha ha ha ha, non. Et n’espérez pas non plus pour la saison 6, car le créateur Peter Morgan a essentiellement une règle de 20 ans :

“Meghan et Harry sont au milieu de leur voyage, et je ne sais pas ce qu’est leur voyage ni comment il se terminera. On souhaite un peu de bonheur, mais je suis beaucoup plus à l’aise pour écrire sur des choses qui se sont passées il y a au moins 20 ans. J’ai en quelque sorte en tête une règle des 20 ans. C’est assez de temps et assez de distance pour vraiment comprendre quelque chose, pour comprendre son rôle, pour comprendre sa position, pour comprendre sa pertinence. Souvent, les choses qui semblent absolument extrêmement importantes aujourd’hui sont instantanément oubliées, et d’autres choses ont l’habitude de rester et de s’avérer historiquement très pertinentes et durables. »

Alors… Quelle période sera couverte ?

Chaque saison de La Couronne s’étend essentiellement sur une décennie, et la saison 5 nous mènera probablement du début des années 90 au début des années. Et BEAUCOUP s’est passé pendant cette période.

Non seulement le prince Andrew et Fergie se sont séparés, mais la princesse Anne et son mari se sont séparés et le prince Charles et la princesse Diana ont également divorcé. Le plus important, cependant, est le fait tragique que Diana est décédée dans un accident de voiture en 1997.

Si vous avez vu The Queen, vous avez peut-être une idée de la façon dont la série gérera la mort tragique de Diana, puisque le créateur de The Crown, Peter Morgan, l’a écrite.

Une autre chose à noter: la princesse Margaret et la reine mère sont décédées en 2002, qui pourraient également être incluses dans la saison 5.

Sera-ce la dernière saison?

NON! Pendant un instant, Morgan a déclaré que la saison 5 serait le dernier hourra de The Crown, mais il a changé d’avis et a décidé de prolonger la série, ce qui signifie que ce nouveau casting a deux saisons comme tout le monde.

Morgan a déclaré à Deadline : « Alors que nous commencions à discuter des scénarios de la série 5, il est vite devenu clair que pour rendre justice à la richesse et à la complexité de l’histoire, nous devrions revenir au plan original et faire six saisons. Pour être clair, la série 6 ne nous rapprochera pas davantage du présent – elle nous permettra simplement de couvrir la même période plus en détail. “

OMI, cela implique que toute la série se terminera vers 2002, avec la mort de la princesse Margaret et de la reine mère, mais c’est purement moi qui spécule.

Quand est-ce que c’est filmé/diffusé ?

Selon le Hollywood Reporter, la saison 5 devrait commencer à tourner en 2021 et ne sera diffusée sur Netflix qu’en 2022. Donc, oui, nous devons attendre plus d’un an entre les saisons. Mais Morgan a déclaré à THR que cela aurait été le cas même si nous ne vivions pas encore une pandémie :

«C’est un programme normal pour nous parce que ce qui se passe, comme vous l’avez remarqué, nous avons filmé The Crown en morceaux de deux saisons, nous avons donc eu Claire Foy pendant deux saisons; nous avons maintenant Olivia Colman pour deux saisons. Et il y a eu une année sabbatique au cours de laquelle je fais frénétiquement un brouillon de tous les scripts, puis je réécris les scripts et peaufine les scripts après cela – mais au moins nous avons une feuille de route indiquant où nous allons pour les deux saisons . Et j’ai dit qu’il n’y avait aucun moyen que je puisse faire ça et montrer les saisons si elles étaient en production. Il faut une année sabbatique pour avancer dans l’écriture.”

En d’autres termes, nous avons du temps. Mais de bonnes choses arrivent à ceux qui attendent – ​​il suffit de demander à Joe Biden.

