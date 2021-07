Acteurs répertoriés pour développer 92,5 millions de pieds carrés de logements de marque dans les villes de premier rang 1, 2 et 3 au cours des 2 prochaines années

L’époque où l’offre résidentielle de ces villes était dominée par les acteurs locaux sera bientôt révolue.

Stimulée par l’amélioration de la croissance économique, les développements d’infrastructures, la baisse du coût de la vie, les prix de l’immobilier attractifs et la dynamique du travail à domicile, la demande de logements augmente dans les villes de niveau 1, 2 et 3, ce qui a contraint les principaux promoteurs immobiliers cotés du pays de jeter leur dévolu sur ces villes.

Selon une étude ANAROCK, les joueurs répertoriés ont désormais leur réticule formé sur les villes de niveau 2 et 3. Par exemple, Puravankara Ltd et Sobha Ltd, basées à Bengaluru, se développeront à Kochi, Coimbatore, GIFT City, Hosur, Thrissur et Thiruvananthapuram. L’Inde du Sud est une zone d’intérêt majeur pour ces acteurs.

Les développeurs répertoriés pris en compte sont Brigade Enterprises, Godrej Properties, Kolte-Patil, Mahindra Lifespace Developers, Prestige Estates, Puravankara Ltd et Sobha Ltd.

Les données des présentations financières des 7 plus grandes sociétés immobilières cotées révèlent qu’elles se préparent à lancer près de 92,5 millions de pieds carrés de nouveaux espaces résidentiels au cours des 1 à 2 prochaines années. Outre les 7 premières villes, elles se concentrent également sur ces grandes villes de niveaux 2 et 3 – et au moins 70 à 75 % de cette offre pourrait être lancée au cours de l’exercice 2022 lui-même.

Les données de présentations financières correspondantes de ces développeurs répertoriés pour les exercices précédents indiquent une croissance annuelle régulière des nouveaux lancements. Malgré COVID-19 au cours de l’exercice 2021, le nombre total de nouveaux lancements par ces 7 principaux acteurs répertoriés a augmenté de 11% par rapport à l’exercice précédent – d’environ. 28,3 m² de m² en FY2020 à environ 31,37 m² de m² en FY2021.

Le pipeline d’expansion actuel d’env. 92,5 millions de pieds carrés indiquent clairement que les promoteurs solides et cotés continueront de dominer l’offre résidentielle neuve et d’accélérer leur gain de parts de marché.

Commentant la même chose, Anuj Puri, président d’ANAROCK Property Consultants, a déclaré : « COVID-19 a entraîné une grande demande latente dans les villes de niveau 2 et 3. Cette demande est tirée par l’amélioration de la croissance économique, le développement des infrastructures, la baisse du coût de la vie et des prix immobiliers plus attractifs dans ces villes. Cependant, c’est la nouvelle dynamique du travail à domicile qui a le plus joué en leur faveur, car ils continuent d’attirer des professionnels migrants utilisant l’option WFH.

L’époque où l’offre résidentielle de ces villes était dominée par les acteurs locaux sera bientôt révolue. La demande poursuit également les projets des principaux développeurs, de sorte que leur expansion dans les villes de niveau 2 et de niveau 3 est une évidence.

“Ces acteurs ont des plans d’expansion extrêmement ambitieux pour les deux prochaines années”, ajoute Puri. « Même si 70 % de leur nouvelle offre totale projetée d’env. 92,5 mn sq ft est lancé en FY2022, ils auront doublé leur empreinte par rapport à l’exercice précédent 2021, quand ils ont lancé environ. 31,37 mn de surface résidentielle.

Source : Présentations de l’entreprise et recherche ANAROCK

Les solides ventes de logements par les 7 principaux acteurs immobiliers cotés au cours des exercices précédents ont été un énorme booster de confiance pour eux. Les données indiquent que ces joueurs répertoriés ont vendu au total env. 32,61 millions de pieds carrés de logements en FY2021 malgré la pandémie – une augmentation de 7% par rapport à FY2020, quand env. 30,45 mn de surface habitable ont été vendus.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.