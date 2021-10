Dans quel mode Plant va-t-il se mettre face à Canelo ? Mode Actif, Argent, Suicidaire, Zombie ou Perplexe ? Pour chaque option, nous avons une explication des exemples récents et moins récents. Voyez les détails et émerveillez-vous devant tous les scénarios d’une usine Caleb possible ou impossible.

VIDÉOS PRÉCÉDENTES

5 questions sur Canelo : https://youtu.be/ERcLm6meq7Q

Le code de la plante Caleb : https://youtu.be/yoz9IhdoTBg

Canelo « El Utopico »: https://youtu.be/_b09gTkntM0

Un « nouveau pouvoir » entre les mains de Canelo ? : https://youtu.be/QNzekwa212o

Conférence sensuelle : https://youtu.be/bJ78tlYX_rI