Actifs de bureaux REITables dans les grandes villes évalués à Rs 2,62L cr

JLL India, dans un rapport récent, estime que 284 millions de pieds carrés (MSF) d’espaces de bureaux évalués à Rs 2,62 lakh crore dans les sept principales villes peuvent être répertoriés dans les fiducies d’investissement immobilier, ou REIT.

Le potentiel du marché des REIT en Inde en 2021 semble brillant, les investisseurs et les développeurs exprimant leur optimisme à la suite du lancement réussi de trois de ces véhicules dans le pays au cours des 20 derniers mois, ce qui est encore aidé par une liquidité, une transparence et une gouvernance d’entreprise améliorées.

JLL India, dans un rapport récent, estime que 284 millions de pieds carrés (MSF) d’espaces de bureaux évalués à Rs 2,62 lakh crore dans les sept principales villes peuvent être répertoriés dans les fiducies d’investissement immobilier, ou REIT. Sur ce total, Bengaluru représente plus d’un tiers (31%), suivi de Delhi-NCR avec une part de 17%. Mumbai, Chennai et Hyderabad représentent 13% chacun, tandis que Pune contrôle 11% des parts.

«Cette estimation était basée sur des immeubles qui répondent à deux critères importants – une propriété individuelle et une grande surface au sol avec un taux d’occupation élevé. L’espace de bureaux a mené le peloton parmi les classes d’actifs en Inde, avec des transactions directes de bureaux atteignant 3,1 milliards de dollars en 2020, soulignant son importance pour les futures inscriptions de REIT en Inde », explique Samantak Das, économiste en chef de JLL India.

La Silicon Valley de l’Inde avec de grands espaces informatiques abritant des occupants mondiaux sera le marché le plus favorisé pour les nouvelles sociétés de placement immobilier cotées, étant donné que la plupart des actifs sont détenus individuellement par des développeurs ou de grands fonds, ce qui permet l’agrégation des actifs dans des structures gérées. Les actifs potentiels de Bengaluru disponibles pour la titrisation sont estimés à 88 MSF, qui sont évalués à Rs 81 468 crore.

Le rapport souligne que la bonne performance des deux premières sociétés de placement immobilier cotées en bourse a réduit le coût marginal du capital de l’immobilier indien. Une boucle de rétroaction positive a été créée à mesure que les acquisitions sont devenues plus rentables, ce qui a encore augmenté les prix unitaires.

«Les sociétés de placement immobilier parrains ont recyclé avec succès le capital après la cotation grâce à des désinvestissements d’actifs et à la rationalisation de leurs participations. Cela a renforcé la confiance des groupes institutionnels pour acquérir des portefeuilles plus importants. Les escomptes sur les portefeuilles devraient persister car les conditions de prêt devraient rester serrées, offrant une opportunité d’arbitrage pour les groupes bien capitalisés », a-t-il ajouté.

Il existe des opportunités pour les investisseurs institutionnels de participer à ce thème structurel, potentiellement en assemblant des portefeuilles complémentaires pour la titrisation en REIT, ou en co-investissant avec des plates-formes existantes avant l’introduction en bourse, suggère le rapport.

Priyank Shah, directeur des marchés financiers, JLL Asia Pacific, a souligné que l’évolution des REIT en Inde avait été à la fois rapide et révolutionnaire. Le fait que la clôture des transactions ait été rendue possible même au milieu d’une pandémie a démontré la maturité du marché et transformé le paysage du financement des entreprises immobilières en Inde et la liquidité du marché. «En outre, nous sommes encouragés par une plus grande participation des investisseurs institutionnels nationaux à des cotations plus récentes et par l’émergence d’un jeu d’arbitrage public-privé bien accueilli par tous les investisseurs sur le marché.»

Les FPI ont également fourni une couverture aux investisseurs contre un marché de plus en plus volatil et avec un rendement annuel de 7 à 7,5% par an, en plus de l’appréciation du capital, s’est avérée beaucoup plus attrayante que les obligations et autres titres de créance. En plus des actions à des prix compétitifs, les REIT ont progressivement pu accéder à une dette moins chère, note le rapport.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt avec le calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.