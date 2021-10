Actifs en détresse : des vents de changement

Les décideurs devraient envisager les changements juridiques suivants pour compléter ces réformes structurelles.

Par Veena Sivaramakrishnan & Pratik Datta

Le marché des prêts stressés en Inde est en pleine mutation. Le gouvernement, la RBI et la SEBI ont lancé des réformes pour faire face à la crise de la NPA.

Le bloc Nord a délibéré sur la gestion des actifs stressés au Conseil de stabilité financière et de développement (FSDC) début septembre. À la mi-septembre, le Cabinet a approuvé la création de la National Asset Reconstruction Company Ltd (NARCL) pour reprendre près de Rs 2 lakh crore de NPA du secteur bancaire. Une semaine plus tard, la RBI a libéralisé ses normes sur le transfert des prêts stressés. Les banques, les NBFC et toutes les institutions financières indiennes (AIFI) ont été autorisées à vendre leurs NPA au comptant directement à un nouvel ensemble d’acteurs, y compris des entreprises ainsi que des entités du secteur financier autorisées à prendre de tels risques de prêt par leurs régulateurs respectifs.

Parallèlement, le président du SEBI, Ajay Tyagi, a déclaré que le régulateur envisage une nouvelle sous-catégorie de fonds d’investissement alternatifs (FIA) pour investir dans des prêts en difficulté des banques et des NBFC. Cette réforme a été initialement suggérée en 2019 par le groupe de travail de la RBI sur le développement du marché secondaire des prêts aux entreprises. Cette nouvelle catégorie d’AIF serait peut-être autorisée à acheter des NPA directement auprès des banques, des NBFC et des AIFI au comptant selon les nouvelles normes de la RBI.

Ces réformes devraient aider à débloquer le capital des banques et des institutions financières, leur permettant d’accorder de nouveaux prêts pour stimuler la reprise économique post-pandémie. Les décideurs devraient envisager les changements juridiques suivants pour compléter ces réformes structurelles.

Premièrement, toute entité financière autorisée à acheter des NPA auprès de banques et d’institutions financières devrait se voir accorder des droits d’exécution en vertu de la SARFAESI, dont seuls les banques et les institutions financières identifiées bénéficiaient traditionnellement. Les investisseurs de portefeuille étrangers qui jouent un rôle majeur dans le financement des secteurs non bancaires en Inde en investissant dans des titres non cotés devraient bénéficier d’un accès similaire (à l’heure actuelle, il ne concerne que les titres cotés).

Ce privilège juridique peut être limité aux investisseurs financiers et n’a pas besoin d’être étendu aux investisseurs stratégiques qui sont par ailleurs éligibles à l’achat de dettes en difficulté en vertu des récents changements introduits par la RBI.

Deuxièmement, SEBI devrait permettre aux FIA de catégorie II d’investir dans des prêts en difficulté de banques et d’institutions financières. Les FIA de catégorie II bénéficient déjà du statut de pass-through en vertu de la loi de 1961 sur l’impôt sur le revenu. Ils sont utilisés comme fonds de dette et ont les capacités potentielles requises pour les fonds d’actifs stressés. Compte tenu de la nature de leur mise en place, ils peuvent offrir une concurrence saine aux participants existants sur le marché des actifs stressés.

Enfin, l’acquisition du contrôle d’une société cotée par conversion de dettes en actions par des entités du secteur financier autorisées en vertu des nouvelles directives RBI devrait être exemptée de l’obligation d’offre ouverte en vertu du Code des OPA de 2011. Actuellement, les acquisitions dans le cadre de SARFAESI ainsi que dans le cadre de la Les plans de restructuration de RBI sont exemptés de ces exigences.

Le même traitement devrait être étendu aux acquisitions par des entités autorisées du secteur financier en vertu des nouvelles normes RBI. Cela permettrait aux entités autorisées du secteur financier de prendre relativement plus facilement le contrôle d’une société cotée en difficulté, de la redresser et de faire une sortie rentable en vendant l’entreprise.

Le gouvernement, RBI et SEBI sont sur la bonne voie pour réformer le marché indien des actifs stressés. Les récentes réformes structurelles associées aux réformes attendues pour les ARC en tant que secteur, si elles sont complétées par les mesures juridiques suggérées ci-dessus, pourraient rendre le marché des actifs stressés plus attrayant pour les investisseurs potentiels, y compris les investisseurs offshore, offrant la meilleure sortie possible aux banques et aux établissements.

Sivaramakrishnan est partenaire et Datta est chercheur principal, Shardul Amarchand Mangaldas & Co

