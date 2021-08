Juridique & Réglementaire

Actifs numériques « non réglementés par la CFTC », même s’ils sont une marchandise : commissaire de la CFTC

L’un des commissaires de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), Dawn D. Stump, a publié lundi une déclaration détaillant l’autorité de réglementation de l’agence sur les actifs numériques. Elle a dit,

« L’autorité de surveillance réglementaire de la CFTC, ainsi que l’application de notre autorité d’exécution, doivent être bien comprises par le public. Ce n’est qu’alors qu’une conformité réglementaire appropriée pourra être exigée. »

Avec la croissance de la popularité des cryptos soulevant la question de savoir comment cette nouvelle classe d’actifs financiers est réglementée aux États-Unis, Stump a déclaré, “il y a souvent eu une simplification excessive grossièrement inexacte”, en les catégorisant comme des titres réglementés par la SEC ou des produits réglementés. par la CFTC.

Ce malentendu au sujet des « délimitations réglementaires des États-Unis a atteint un point tel » que Stump pense qu’il doit maintenant être corrigé. En réponse, elle a exposé dix points sur comment et ce que la CFTC réglemente.

Ces bases de Stump couvrent la définition de cette marchandise en vertu de la CFTC est «extrêmement large» et ne réglemente pas les marchandises en espèces. Ainsi, “Même si un actif numérique est une marchandise, il n’est pas réglementé par la CFTC”, cependant, la CFTC réglemente les dérivés sur les actifs numériques, a-t-il déclaré.

Elle déclare en outre que lorsqu’il s’agit de l’autorité de réglementation de la CFTC concernant les crypto-actifs, au lieu de déterminer si une crypto-monnaie est une marchandise ou un titre, l’accent devrait être mis sur la question de savoir si un contrat à terme ou un autre produit dérivé est impliqué.

« La CFTC ne réglemente pas les matières premières (qu’il s’agisse ou non de valeurs mobilières) ; il réglemente plutôt les produits dérivés – et cela est vrai pour les actifs numériques comme pour toute autre classe d’actifs. »

Le président de la CFTC, Brian Quintez, un éminent défenseur de la cryptographie, se prépare à passer le 31 août comme son dernier jour au bureau. Dans sa déclaration de départ, il a déclaré :

« Au cours de mon mandat, la CFTC a supervisé la liste des contrats à terme Bitcoin ; la conservation des actifs numériques au sein de l’infrastructure de compensation traditionnelle ; la prolifération de la technologie blockchain ; la création de produits cryptographiques et tokenisés ; et l’expansion rapide de la finance décentralisée (DeFi), qui prétend réaliser la dynamique ultime de transparence-concurrence-innovation-récompense d’un véritable marché libre.

Le président américain Joe Biden aurait l’intention de nommer le président par intérim de la CFTC Rostim Behnem au poste de président à part entière.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.