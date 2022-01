Actifs sous gestion de NPS, APY cross Rs 6,99 lakh cr: PFRDA

Les actifs de retraite au titre de l’APY, qui s’adressent principalement aux travailleurs du secteur non organisé, s’élevaient à 19 807 crores de roupies au 1er janvier de cette année, selon les données du PFRDA.



Le total des actifs gérés sous NPS et APY, les deux régimes de retraite phares de la Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA), a dépassé Rs 6,99 lakh crore, selon un communiqué officiel mardi.

Le total des actifs sous gestion (AUM) au 1er janvier 2022 s’élevait à Rs 6,99,172 crore, a déclaré PFRDA.

Le total des actifs sous gestion au titre du système national de retraite (NPS) et de la pension Atal Yojana (APY) s’élevait à 5 78 025 crores de roupies au 31 mars 2021.

Les actifs de retraite au titre de l’APY, qui s’adressent principalement aux travailleurs du secteur non organisé, s’élevaient à 19 807 crores de roupies au 1er janvier de cette année, selon les données du PFRDA.

Le NPS, qui s’adresse principalement aux employés du secteur organisé, est segmenté en gouvernement central, gouvernement des États, employés du secteur des entreprises, modèle de tous les citoyens et NPS Lite.

L’AUM pour le secteur du gouvernement de l’État s’élevait à 3 52 217 crores de Rs au 1er janvier 2022, tandis que celui des employés du gouvernement central était de 2 11 656 crores de Rs.

L’AUM du secteur des entreprises était de Rs 82 190 crore, tandis que celui pour tous les citoyens était de Rs 28 657 crore. Pour NPS Lite, l’AUM était de Rs 4 645 crore.

Dans la catégorie NPS Lite, aucun nouvel enregistrement n’est autorisé à partir du 1er avril 2015. NPA Lite a été introduit à partir du 1er avril 2010 pour servir les clients appartenant au segment économiquement défavorisé.

Cependant, les abonnés NPS Lite ou Swavalamban qui sont dans la tranche d’âge des 18-40 ans ont eu la possibilité de migrer vers la nouvelle pension Atal Yojana (APY) qui a été lancée en mai 2015.

