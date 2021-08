Actifs synthétiques dans le protocole Horizon : belle réussite pour DeFi

in

Comparer

Tweeter

Comparer

Comparer

E-mail

Les actifs synthétiques sont différents jetons de plate-forme DeFi qui représentent numériquement des dérivés réels tels que des contrats à terme et des options.

Ils sont créés via des contrats intelligents sur un réseau blockchain accessible et distribué dans le monde entier.

Protocole Horizon

Horizon Protocol est une plate-forme DeFi permettant de créer des actifs synthétiques en chaîne (zAssets) basés sur des actifs financiers réels. Le protocole est un fork du protocole des dérivés de liquidité, Synthetix.

Ainsi, au lieu de réinventer la roue, Horizon améliore l’interopérabilité, l’évolutivité, la vitesse et l’accessibilité du trading de produits dérivés en chaîne.

Il introduit le commerce de plus de dérivés sur les blockchains que les protocoles DeFi existants basés sur les actifs synthétiques.

Protocole Horizon et autres plateformes DeFi

Le protocole Horizon est une amélioration de la plateforme de négociation d’actifs synthétiques établie de DeFi. Tout d’abord, il bifurque de Synthetix, faisant ainsi progresser ce protocole de dérivés de liquidité existant.

Deuxièmement, il cherche à élargir la gamme actuelle d’actifs avec plus d’options du marché financier traditionnel et du NFT du marché de la cryptographie grâce au partenariat avec Phoenix Oracles.

À l’avenir, il augmentera le nombre d’outils d’affaires. Il vise même à étendre les options de trading. De plus, il est optimisé avec Binance Smart Chain.

Création de zAssets dans Horizon Exchange

Le jeton utilitaire pour la plate-forme Horizon Protocol est HZN. Sert de collatéral pour le trading d’actifs synthétiques (zAssets). Les détenteurs de HZN reçoivent des incitations à participer à Horizon Protocol à partir de frais de transaction sur Horizon Exchange qui sont redirigés vers le pool de récompenses des parties prenantes HZN et la politique d’inflation d’Horizon Protocol qui a été conçue pour stimuler la croissance des entreprises aux premiers stades de développement.

Dans Horizon Exchange, une valeur est attribuée aux zAssets en fonction du prix réel des actifs reçu par un oracle. Le protocole Horizon utilise Phoenix Oracle, Chainlink et Band qui relient les actifs financiers et cryptographiques du monde réel à Horizon Exchange.

Les détenteurs de HZN offrent une garantie avec un ratio de garantie prédéfini de 800 % pour se prémunir contre la volatilité du marché. La fluctuation du prix du HZN obligera le bienfaiteur à réinitialiser son ratio de garantie en brûlant ou en créant plus d’actifs z pour récupérer son HZN. Cet indice d’assurance est susceptible d’être modifié en fonction de la gouvernance de la communauté et de tests supplémentaires.

Quels actifs synthétiques seront négociés sur l’Horizon Exchange ?

Horizon Exchange proposera des outils de trading tels que des ordres limités et des stop loss. Il étendra ses activités aux options, à l’effet de levier et au trading sur marge.

Les zAssets négociables sur Horizon Exchange incluent :

Revenu variable

Les actionnaires détiennent le capital social d’une entreprise. Il s’agit de la valeur de l’actif total de l’entreprise après déduction du passif total.

Matières premières

Il s’agit de matières premières commercialisables. Les matières premières dures comprennent principalement les ressources naturelles telles que le pétrole, tandis que les matières premières douces font référence aux produits agricoles ou d’élevage tels que le café.

Indices du marché

Les dérivés peuvent être basés sur des indices de marché tels que le S&P 500. La valeur de ces contrats à terme ou options varie en fonction de la valeur de l’indice boursier sous-jacent.

Actifs de l’entreprise

Ils font référence aux actifs financiers d’une entreprise. Les véhicules, l’équipement et les biens sont des exemples d’actifs de l’entreprise.

Avantages physiques

Il s’agit d’actifs corporels ayant une valeur commerciale et financière. L’équipement installé dans un immeuble d’habitation, comme un système d’extinction d’incendie, est un actif physique.

Actifs cryptographiques

Les actifs cryptographiques courts, longs et uniques de diverses blockchains peuvent être joints sur la chaîne intelligente de Binance via le protocole Horizon. Certaines versions uniques prévues pour être dans la gamme d’actifs synthétiques d’Horizon Protocol sont les NFT et les NFT fractionnaires.

À l’avenir, le protocole Horizon DAO votera pour les actifs qu’ils souhaitent voir.

conclusion

Le trading synthétique basé sur les actifs sans intermédiaire est une grande réussite pour DeFi.

Vous pouvez négocier numériquement dans un environnement hautement sécurisé basé sur les fluctuations des prix des actifs sur le marché financier mondial. Horizon Exchange offre la possibilité de négocier un grand nombre d’actifs synthétiques allant des actifs de l’économie du monde réel aux actifs cryptographiques synthétiques sur la même plate-forme.

Vous pouvez en savoir plus sur le protocole Horizon sur Twitter et Telegram ici.