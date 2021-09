Action à l’intersection – L’Express Financier

Ainsi, au lieu de se reposer sur les lauriers actuels, les établissements d’enseignement supérieur et le gouvernement doivent appuyer sur le gaz.

Le biologiste américain EO Wilson a inventé le mot « consilience » pour désigner le mariage des sciences et des sciences humaines. En effet, les futurologues voient une prime se développer autour de l’intersectionnalité et d’une approche interdisciplinaire dans l’enseignement supérieur. Et, à mesure que l’attraction de la demande se manifeste chez les étudiants qui optent, par exemple, pour la physique appliquée et la sociologie, l’offre (universités et établissements d’enseignement supérieur, ou EES) évolue également.

Le fait que six IIT figurent dans les 20 meilleurs établissements d’enseignement en gestion en Inde – certains se classent même plus haut que certains de ceux qui sont traditionnellement considérés comme les meilleures écoles B – en est la preuve. Certes, il ne s’agit pas d’argumenter contre les institutions spécialisées, mais le besoin d’apprendre, disons, la sociologie parallèlement à une spécialisation en intelligence artificielle est de plus en plus prononcé. sont à la recherche d’ingénieurs et, si vous avez étudié les deux à l’université, vous pourriez être un bon candidat. Les limites de ce qu’un employé du futur est censé savoir sont continuellement repoussées, sans sacrifier la profondeur.

Ainsi, un médecin trouvera le lieu de travail plus propice à la croissance s’il a une certaine compréhension du droit ou de l’administration hospitalière ou même de l’anthropologie, et un historien ou un journaliste peut se défendre contre les incitations narratives (c’est-à-dire les conséquences des résultats de l’étude Rakhigarhi) si ils comprennent même la génétique de base. Face à un tel avenir qui attend les diplômés universitaires, l’apprentissage en silos ne va pas aider.

Cela signifie que les programmes d’études en gestion ou en sciences humaines des IIT devenant aussi recherchés que ceux d’ingénierie n’est pas le véritable objectif ; bienvenue bien sûr, mais pas le résultat final souhaité. Pour un véritable apprentissage interdisciplinaire, outre le développement de centres d’apprentissage qui vont au-delà de la spécialité d’un EES, l’accent doit être mis sur les différents centres qui sont « en conversation » les uns avec les autres – par le biais de cours « d’audit », par le biais de colloques sur des sujets qui ont des intersectionnalité, etc. Une école de sciences de la vie et une école de sciences sociales d’une JNU ne peuvent pas être simplement deux galaxies isolées dans le même univers.

Les problèmes actuels et émergents, du changement climatique et de son impact sur l’équité sociale au déploiement éthique de « solutions » technologiques pour répondre aux besoins de la société, nécessiteront une navigation adroite sur deux (ou plusieurs) bateaux. Alors que l’éducation n’a pas toujours besoin d’être utilitaire, la poussée pour l’apprentissage interdisciplinaire n’a pas seulement besoin d’une politique éducative (à la manière de la nouvelle politique nationale d’éducation) mais aussi de l’industrie. Les industries du nouvel âge ont, bien sûr, commencé à exiger cela des recrues, mais restent un simple point dans l’image globale de l’embauche.

Et la demande est également en réponse à des problèmes immédiats plutôt qu’à des besoins à long terme. À cette fin, des pays comme le Royaume-Uni élaborent des stratégies de partenariat avec le secteur privé, en mettant l’accent sur l’éducation interdisciplinaire en tant que déterminant clé des prouesses nationales en matière d’innovation. Aux États-Unis, les données gouvernementales montrent une forte augmentation des inscriptions dans les programmes collégiaux à conception interdisciplinaire ; étant donné que de nombreuses enquêtes dans le pays (comme ailleurs) montrent que les considérations liées à l’emploi pèsent le plus lourd dans les décisions d’inscription des étudiants, il est probable que le bond aux États-Unis ait également une poussée de l’industrie. Ainsi, au lieu de se reposer sur les lauriers actuels, les établissements d’enseignement supérieur et le gouvernement doivent appuyer sur le gaz.

