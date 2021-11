Action ABNB: 7 choses à aimer sur Airbnb alors que les actions éclatent aujourd’hui

Les deux dernières semaines ont été, dirons-nous, volatiles pour Airbnb (NASDAQ :ABNB). Depuis la publication de ses bénéfices le 4 novembre, l’action ABNB a grimpé d’environ 18 %. Cependant, au cours de la semaine dernière seulement, les actions ont chuté d’environ 10% en milieu de semaine avant de connaître une reprise en fin de semaine.

Source : AlesiaKan / Shutterstock.com

Aujourd’hui, les actions d’ABNB ont augmenté de plus de 6% au moment d’écrire ces lignes sur un volume important. Cette décision intervient alors que les investisseurs continuent de digérer la direction que pourrait prendre Airbnb, à la suite de la récente publication des résultats de la société.

Avec un manque de vraies nouvelles à l’origine de l’action des prix que nous avons vue sur les actions ABNB ces derniers jours, il semble que ce soit un rallye post-bénéfice continu qui est en grande partie à l’origine de cet élan haussier. Alors, dans ce contexte, examinons quelques éléments que les investisseurs apprécient dans les chiffres récents de l’entreprise.

Les actions d’ABNB continuent d’augmenter après les bénéfices

Voici quelques-uns des faits saillants des bénéfices affectant les actions ABNB en ce moment :

Airbnb a connu un trimestre massif dans l’ensemble, affichant des revenus et des bénéfices records. La hausse du bénéfice net a représenté une croissance de 280 % d’une année sur l’autre (YOY), dépassant largement les estimations. La croissance du chiffre d’affaires de 67% a également fait exploser les estimations. La société a réalisé un chiffre d’affaires de 2,24 milliards de dollars, contre des estimations consensuelles de 2,05 milliards de dollars. Les réservations ont légèrement baissé au cours du dernier trimestre, mais étaient toujours supérieures de près de 30 % en glissement annuel. De plus, la société s’attend à ce que les progrès de la vaccination et la levée des restrictions sur les voyages internationaux améliorent ses performances futures.

