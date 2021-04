Action ABNB: évitez les actions Airbnb surévaluées

C’est vraiment incroyable à quel point Airbnb (NASDAQ:ABNB) le stock s’est rallié en si peu de temps.

Airbnb est devenu public le 10 décembre à 68 $. Moins de quatre mois plus tard, il se négocie à 182 $.

C’est un bon retour de 167% en moins de quatre mois. Oui, un «pop» de 112% au premier jour représente une partie des gains, et la plupart des investisseurs ne pouvaient pas acheter à ce prix de 68 $. Mais même après la clôture du premier jour de 145 $, l’action ABNB a toujours rapporté plus de 25%.

C’est un rallye qui, à mon avis, n’a pas beaucoup de sens. Et c’est un rallye qui, je crois, est motivé par des facteurs à court terme.

En ce qui concerne les actions de croissance, je conseille à plusieurs reprises aux investisseurs d’avoir une vision à long terme. En fait, j’ai donné précisément ce conseil même pendant la pire des ventes générées par la pandémie de l’année dernière.

Le but de l’investissement axé sur la croissance est de voir où sera l’entreprise dans des années. Il ne s’agit pas de se laisser entraîner par ce qui se passe cette année, ni par le multiple auquel l’action pourrait se négocier par rapport aux résultats de fuite. Nous attendons avec impatience.

Le problème avec les actions Airbnb est que l’avenir n’est pas aussi brillant que ce rallye, et une évaluation monstrueuse, le suggèrent. ABNB est peut-être un achat décent au bon prix, mais nous sommes très loin du bon prix.

La réouverture du commerce

En 2020, les «gagnants de la pandémie» faisaient fureur. L’achat a commencé avec les gagnants clairs à court terme, comme les fabricants d’équipements de protection individuelle (EPI). Il est ensuite passé aux noms de «travail à domicile», aux sociétés de commerce électronique et à d’autres entreprises qui bénéficieraient réellement des effets de la nouvelle pandémie de coronavirus.

En 2021, la plupart de ces actions se sont vendues – parce que les investisseurs voient la normalité à l’horizon. Les vaccins sont là, les hospitalisations diminuent et une reprise est en cours. Nous avons vu ce que l’on appelle communément «la réouverture du commerce». Les actions et les secteurs – pensez à la vente au détail physique ou aux croisières – qui ont été écrasés en 2020 rebondissent cette année.

À première vue, ce trading a du sens. Et, en fait, dans de nombreux cas, c’est le cas. Par exemple, de nombreux gagnants de la pandémie n’allaient pas nécessairement voir les résultats de 2020 s’améliorer. Ils allaient attirer des clients qui resteraient dans les parages même une fois la normalité revenue.

Et pour certains perdants, 2020, dans le grand schéma des choses, n’est qu’un échec. Si l’entreprise revient à sa tendance d’avant la pandémie, l’évaluation de cette entreprise devrait à peu près faire de même.

ABNB semble un gagnant logique de la réouverture du commerce. Le rallye depuis l’introduction en bourse (IPO) suggère aux investisseurs de voir les choses de cette façon. Le voyage va revenir – et peut-être dans une grande mesure. Airbnb semble prêt pour des résultats explosifs au second semestre de cette année et jusqu’en 2022.

Le problème à long terme pour ABNB Stock

Mais, encore une fois, prenons une vision à long terme.

Ce faisant, nous voyons que la pandémie crée un certain nombre de problèmes importants pour Airbnb, des problèmes qui ne prendront pas fin lorsque la pandémie se terminera heureusement.

Par exemple, nous voyons des signes d’exode hors des villes. Les loyers à San Francisco ont baissé d’un tiers.

Ce n’est pas une bonne chose pour l’approvisionnement. En effet, Airbnb s’est déjà éloigné des destinations urbaines. Mais sur ces marchés, la concurrence est beaucoup plus rude, avec des concurrents comprenant non seulement d’autres plates-formes en ligne, mais des opérateurs locaux bien établis.

Bon nombre de ces marchés sont également saisonniers. Les touristes visitent New York à chaque période de l’année. Ce n’est pas le cas pour le nord de l’État de New York ou le Jersey Shore.

En effet, Airbnb devait bien faire simplement pour éviter d’importants problèmes financiers. Donnez à l’entreprise le mérite de sa capacité à éviter ce problème à court terme. Mais en même temps, comprenez que les perspectives à long terme ne sont pas tout à fait ce qu’elles étaient.

Une évaluation incroyable

C’est un problème avec cette évaluation. Airbnb a désormais une capitalisation boursière bien supérieure à 100 milliards de dollars.

En fait, si vous combinez les capitalisations boursières des trois plus grandes sociétés hôtelières, et même si vous ajoutez leur dette (pour calculer ce que l’on appelle la valeur d’entreprise), elles valent toujours moins qu’Airbnb en ce moment.

D’un certain point de vue, cela pourrait avoir du sens. Airbnb a en fait plus d’unités disponibles à la location, avec une estimation tierce d’environ 5,4 millions d’annonces.

Mais ces listes ne sont pas des chambres d’hôtel. Ils ne sont pas disponibles 365 jours par an. Et Airbnb, par rapport au prix total payé (dont la plupart ne sont pas comptabilisés comme des revenus Airbnb), a des marges inférieures à celles de ces chaînes hôtelières.

Dans ce contexte, l’évaluation n’est pas viable. Cela suggère qu’Airbnb dominera le secteur de l’hébergement dans une mesure jamais vue auparavant.

Même si vous ignorez le fait que les chaînes hôtelières ont une tendance de longue date à une rentabilité significative, alors qu’Airbnb enregistre actuellement des pertes, la valorisation relative ne semble pas avoir beaucoup de sens. Les bénéfices réalisés par Airbnb se situent dans le futur et doivent être actualisés. Pourtant, le prix de l’action ABNB est comme s’il était déjà de loin le leader du marché.

Ce n’est tout simplement pas le cas. Et lorsque les investisseurs cesseront de se concentrer sur la force qui pourrait arriver au cours des deux prochains trimestres, et se tourneront plutôt vers les risques qui suivront dans les années à venir, ce prix va changer. Ce ne sera pas pour le mieux.

