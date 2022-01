Action ABSI : 7 choses à savoir pour les investisseurs sur l’accord Merck qui fait voler les actions Absci aujourd’hui

Absci (NASDAQ :ABSI) l’action s’envole vendredi après l’annonce d’un accord de collaboration avec Merck (NYSE :MRK).

Examinons ci-dessous tous les détails que les investisseurs en actions ABSI doivent connaître à propos de cette transaction !

L’accord lui permettra de fournir à Merck sa plate-forme intégrée de création de médicaments alimentée par l’IA. Cela sera utilisé pour faire avancer la recherche sur les médicaments choisis par Merck. Cela inclut l’utilisation de la technologie des acides aminés d’Absci pour créer des enzymes conçues pour les applications de bioproduction de Merck. L’entreprise recevra à la fois des paiements initiaux et des paiements d’étape pour ce travail. En plus de cela, Merch peut choisir « trois cibles et conclure un accord de collaboration pour la découverte de médicaments ». Cela rapporterait à Absci 610 millions de dollars de frais initiaux et de paiements d’étape pour les trois choix. Cela ouvre également la société au « financement de la recherche et aux redevances échelonnées sur les ventes ».

Sean McClain, fondateur et PDG d’Absci, a déclaré ce qui suit à propos de l’accord qui augmente l’action ABSI aujourd’hui.

« Nous sommes très heureux d’établir cette collaboration avec Merck et de travailler avec son organisation de recherche de classe mondiale pour générer de nouvelles enzymes. Nous sommes impatients d’appliquer notre plate-forme basée sur l’IA pour créer de nouveaux candidats biologiques ayant le potentiel d’améliorer de manière significative la vie des patients. »

Les échanges intenses affectent l’action ABSI aujourd’hui, parallèlement à l’annonce de l’accord avec Merck. Cela a quelque 35 millions d’actions en mouvement au moment de la rédaction de cet article. C’est bien au-dessus du volume de négociation moyen quotidien de la société de 252 000 actions.

L’action ABSI est en hausse de 31,1% vendredi matin.

