Action AEHR : les nouvelles qui font monter en flèche les systèmes de test Aehr et les investisseurs souriants

La pénurie de semi-conducteurs continue de faire rage dans le monde entier. Puisque presque tout dans nos vies saturées de technologie utilise des puces, nous sommes à la volonté des fabricants. Les nouvelles voitures, les nouveaux ordinateurs et même les nouveaux appareils électroménagers sont ralentis en termes de production alors que les fabricants luttent pour maintenir un approvisionnement constant en puces. Alors que les entreprises continuent de rattraper la demande enragée de chips, Systèmes de test Aehr (NASDAQ :AEHR) est l’une des rares entreprises à profiter de la frénésie. Et avec son nouveau rapport sur les bénéfices tendant à un retour à la normalité budgétaire d’avant la pandémie, l’action AEHR est en forte hausse.

Source : Shutterstock

Aehr Test Systems est basé en Californie et est spécialisé dans la fabrication d’équipements de test de semi-conducteurs. La société est à l’origine du développement de plusieurs systèmes robustes différents pour tester les plaquettes. Les plaquettes sont de fines tranches de silicium qui jouent un rôle important dans la production de puces. Puisqu’elles remplissent des fonctions très précises et complexes, la fabrication de ces plaquettes semi-conductrices est précise. En tant que tel, il existe une forte demande pour des équipements de test détaillés et haut de gamme.

Les actions d’AEHR augmentent alors que les revenus reviennent aux niveaux d’avant la pandémie

L’exercice 2021 d’Aehr s’est terminé le 31 mai. Hier, la société a publié ses résultats du quatrième trimestre et les investisseurs apprécient ce qu’ils voient. Les ventes nettes pour l’année s’élèvent à 16,6 millions de dollars, ce qui est inférieur aux bénéfices de 22,3 millions de dollars de 2020. Cependant, les ventes nettes pour le trimestre s’élèvent à 7,6 millions de dollars, ce qui représente près de la moitié des revenus de l’année entière. Les bénéfices du quatrième trimestre affichent une croissance de 102% par rapport au quatrième trimestre 2020.

Ce n’est que le début d’un exercice 2022 optimiste pour l’entreprise. Le président et chef de la direction, Gayn Erickson, taquine un premier trimestre de 2022 prometteur avec le rapport, affirmant que « nous partons du bon pied pour l’exercice 2022 avec 5,4 millions de dollars de réservations et un carnet de commandes effectif de 7 millions de dollars à ce jour ». La société s’attend à ce que le chiffre d’affaires annuel pour 2022 dépasse 28 millions de dollars, ce qui représenterait une augmentation de plus de 70 % d’une année sur l’autre.

La nouvelle se traduit par une grande victoire pour l’action AEHR. AEHR est en hausse de 22% sur la journée, et le volume des transactions s’envole haut. 71 millions d’actions changent de mains aujourd’hui contre un volume moyen quotidien d’un peu plus de 400 000.

A la date de publication, Brenden Rearick n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.