Action AEI: l’énorme nouvelle augmente les actions d’Alset EHome aujourd’hui

Aujourd’hui, l’un des grands gagnants du marché est Alset EHome International (NASDAQ :IAE). En effet, les investisseurs en actions AEI enregistrent actuellement des gains d’environ 28% au moment de la rédaction.

Cette décision intervient au milieu d’une volatilité impressionnante avec ce titre cette année. Après avoir culminé à près de 30 $ par action lors du précédent rallye boursier, les actions AEI se négocient désormais dans la fourchette de 6 $.

Cela dit, la décision d’aujourd’hui est impressionnante. Et les investisseurs semblent à nouveau considérer ce titre comme un choix spéculatif.

Plongeons-nous dans les nouvelles spécifiques qui poussent Alset à la hausse aujourd’hui.

Stock AEI en mouvement grâce à un partenariat clé

Toute entreprise partenaire de Tesla (NASDAQ :TSLA) est susceptible d’apparaître sur une telle annonce. C’était le cas aujourd’hui avec l’action AEI.

La société a annoncé un accord stratégique avec Tesla pour fournir des panneaux solaires photovoltaïques, des Powerwalls et des chargeurs de véhicules électriques pour les installations résidentielles. Le promoteur immobilier basé aux États-Unis semble avoir touché une corde sensible auprès des investisseurs. Dans le cadre de l’accord, Alset a accepté de cibler 100 livraisons Ehome en 2021. Ces toutes nouvelles « Ehomes » unifamiliales auront les produits de marque Tesla susmentionnés installés à la fin. Actuellement, la société cible la construction de maisons neuves au Texas pour cet objectif de livraison initial.

Reste à savoir si cet accord profite davantage à Tesla ou à Alset. Il semble que les implications financières de cet accord n’aient pas encore été dévoilées. Cependant, pour l’instant, les investisseurs semblent acheter massivement des actions d’AEI en raison de l’actualité.

Selon Charley MacKenzie, PDG américain d’Alset Ehome, « Notre plan est de développer plus de 5 000 Ehomes intelligemment conçus au cours des 3 à 5 prochaines années. Nous sommes ravis de développer les communautés du futur en étroite collaboration avec Tesla. Les produits de Tesla sont non seulement supérieurs sur le plan technologique, mais aussi esthétiques. En plus de notre déploiement aux États-Unis, nous prévoyons d’étendre notre concept à l’échelle mondiale.

En effet, cette nouvelle est très excitante pour les actionnaires des deux sociétés. Si ce partenariat s’avérait fructueux, la proposition de valeur d’Alset pourrait en effet être renforcée.

