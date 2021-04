Action AGC: 19 choses à savoir sur la croissance de l’altimètre et la fusion à grande portée SPAC

Croissance de l’altimètre (NASDAQ:AGC) le stock est en hausse mercredi à la suite de rumeurs selon lesquelles la société d’acquisition à usage spécial (SPAC) envisage de fusionner avec le service de covoiturage de Singapour Saisir.

Source: Twinsterphoto / Shutterstock.com

Voici ce que les investisseurs potentiels dans les actions AGC doivent savoir à propos de la fusion SPAC évoquée.

Selon le Financial Times, la fusion SPAC valorise la société fusionnée à 35 milliards de dollars. Les rapports affirment que la fusion permettra à Garb de lever un total de 2,5 milliards de dollars grâce à un investissement privé dans le capital public (PIPE). Altimeter Growth y contribuera en contribuant 1,5 milliard de dollars au PIPE. Altimeter Growth dispose de deux unités SPAC pour fusionner avec des entreprises privées pour les rendre publiques. Les rumeurs affirment aujourd’hui que Grab fusionnera avec Altimeter Growth 1. Cette société a levé 250 millions de dollars l’année dernière. Grab a levé 12 milliards de dollars à ce jour et dispose d’une réserve de trésorerie d’environ 5 milliards de dollars. Il a également une évaluation privée de 16 milliards de dollars. De plus, la société est également soutenue par Vision Fund, qui est sous le contrôle de SoftBank. Enfin, les rumeurs affirment que le fondateur de Grab, Anthony Tan, détiendra environ 2% de la société après son introduction en bourse. Certains détails de l’accord SPAC ne sont toujours pas clairs. Cela inclut ce que le symbole boursier Grab utilisera à la place d’AGC. On ne sait pas non plus quand la fusion SPAC entre les deux sociétés prendra fin. Cependant, les rumeurs affirment que l’accord pourrait être annoncé dès cette semaine. Ce n’est pas la première fois que l’on parle d’une fusion SPAC entre Altimeter Growth et Grab. Bloomberg a fait état de rumeurs similaires de fusion SPAC à la mi-mars. Les nouvelles d’aujourd’hui ont des actions d’AGC qui connaissent de fortes transactions. Au moment d’écrire ces lignes, plus de 1,9 million d’actions ont changé de mains. À titre de perspective, le volume de négociation moyen quotidien de l’action n’est que d’environ 422 000 actions.

L’action AGC était en hausse de 5,3% mercredi matin.

Grab est loin d’être la seule entreprise à considérer un SPAC comme son véhicule pour entrer en bourse.

Les SPAC ont gagné en popularité ces derniers temps, de plus en plus d’entreprises les choisissant comme moyen d’entrer sur le marché public. Qui comprend Innoviz (NASDAQ:INVZ) réalisation d’une fusion avec Collective Growth, Topps prévoyant de passer en publicMudrick (NASDAQ: MUDS), et plus. Les investisseurs peuvent en savoir plus sur les dernières nouvelles SPAC ci-dessous.

Plus d’actualités SPAC

A la date de publication, William White ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Article imprimé d’InvestorPlace Media, https://investorplace.com/2021/04/agc-stock-19-things-to-know-about-altimeter-growth-and-the-huge-grab-spac-merger/.

© 2021 InvestorPlace Media, LLC