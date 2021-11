Action AGC : saisissez une partie du marché de la covoiturage de Singapour

Le géant chinois du covoiturage DiDi Global (NYSE :AI-JE) est bien connue des traders financiers en 2021, mais cette société a des problèmes de réglementation. Pour un investissement similaire avec moins de soucis, vous pourriez envisager Croissance de l’altimètre (NASDAQ :CAG) car les actions AGC pourraient être un joyau caché à Wall Street.

En fait, Altimeter Growth n’est rien d’autre qu’une société écran. Aujourd’hui, l’accent sera mis sur le service de covoiturage à Singapour Attraper, qu’Altimeter aidera à entrer en bourse par le biais d’une fusion de société d’acquisition à vocation spéciale (SPAC).

Cette transaction n’a pas encore été finalisée. Alors, ne cherchez pas encore le symbole boursier « GRAB », car il s’agit toujours d’actions AGC pour le moment.

Et ne vous méprenez pas, je ne suis pas contre investir dans DiDi ou toute autre entreprise chinoise. Cependant, Grab est une entreprise moins connue avec un excellent potentiel, et elle mérite vraiment plus d’attention.

Un regard plus attentif sur les actions d’AGC

Avant l’annonce du 13 avril de l’intention de fusionner avec Grab, l’action AGC était très volatile car elle rebondissait entre 11 $ et 15 $.

Le cours de l’action était proche de 15 $ le jour de cette annonce, il se situait donc près du sommet de sa fourchette.

Souvent, les actions SPAC se redresseront après la révélation d’un objectif de fusion. Pourtant, cela ne s’est pas produit avec les actions AGC.

En fait, c’est le contraire qui s’est produit lorsque le titre est immédiatement passé de 15 $. À la mi-octobre, le cours de l’action avait baissé à 10 $ pour une perte de 33 %.

La nouvelle que la fusion avait été retardée en juin semble avoir fait perdre de la valeur aux actions AGC pendant l’été et par la suite.

Apparemment, le retard de la fusion était dû à une enquête de la Securities and Exchange Commission (SEC) concernant un audit financier des trois dernières années de Grab.

Cependant, il y a de bonnes nouvelles car l’action semblait faire son retour début novembre.

En effet, le 5 novembre, le cours de l’action AGC avait déjà grimpé à environ 12 $.

Ouvrir la voie numérique

Alors que DiDi s’adresse au vaste marché chinois, les investisseurs ne devraient pas écarter le marché sur lequel Grab exerce ses activités.

Comme l’a souligné le fondateur et PDG d’Altimeter, Brad Gerstner, le marché adressable de Grab va au-delà de Singapour.

« En tant que l’une des sociétés Internet les plus importantes et à la croissance la plus rapide au monde, Grab ouvre la voie numérique aux 670 millions de citoyens d’Asie du Sud-Est », a précisé Gerstner.

La population de la Chine est plus importante que cela – je ne le nierai pas.

D’un autre côté, l’économie numérique de l’Asie du Sud-Est a un puissant potentiel de croissance.

La population de la région est environ le double de celle des États-Unis. Cependant, le taux de pénétration de l’Asie du Sud-Est pour la livraison de nourriture, la mobilité à la demande et les transactions électroniques n’est qu’une fraction de celui des États-Unis et de la Chine.

De plus, Grab s’attend à ce que son marché adressable total passe d’environ 52 milliards de dollars en 2020 à plus de 180 milliards de dollars d’ici 2025.

Ainsi, ouvrir la voie numérique en Asie du Sud-Est semble être une proposition très lucrative.

Plus qu’un simple ride

Alors que DiDi a lutté sous le régime réglementaire chinois strict, Grab a prospéré en Asie du Sud-Est.

Grab propose non seulement des services de covoiturage via son application, mais également des services financiers et la livraison de nourriture en ligne.

Anthony Tan, co-fondateur de Grab, appelle cela le « modèle commercial de la superapplication ».

Et dans les derniers résultats financiers publiés par Grab, qui couvraient le deuxième trimestre de 2021, il est évident que ce modèle commercial fonctionne assez bien.

Au cours de ce trimestre, les revenus de Grab ont atteint 180 millions de dollars, en hausse de 132 % en glissement annuel.

De plus, la valeur brute des marchandises de l’entreprise a atteint un niveau record de 3,9 milliards de dollars, marquant une augmentation de 62 % d’une année sur l’autre.

En plus de tout cela, les ventes nettes ajustées de Grab ont augmenté de 92 % en glissement annuel, atteignant un nouveau record trimestriel de 550 millions de dollars.

La ligne de fond

C’est bien si vous voulez investir dans DiDi. Cependant, il y a une autre entreprise qui ne semble pas avoir le même degré de préoccupations réglementaires.

Grab opère dans une région avec un vaste marché adressable qui devrait se développer dans les années à venir.

De plus, l’entreprise offre plusieurs services et prospère financièrement.

Alors, ne dormez pas sur l’opportunité avec les actions AGC. À mesure que l’économie numérique se développe en Asie du Sud-Est, les revenus de Grab devraient également augmenter.

A la date de publication, David Moadel n'avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.