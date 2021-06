Action ALF: 7 choses à savoir alors que les investisseurs de détail pressent Alfi plus haut

in

Aujourd’hui, les investisseurs en Alfi (NASDAQ :ALF) et l’action ALF enregistrent des gains très impressionnants. Les actions d’ALF ont bondi de plus de 35% au moment de la rédaction sur un volume très important.

En effet, le mouvement d’aujourd’hui fait suite aux précédentes fluctuations massives de l’action ALF ces derniers jours. Ce titre a bondi de façon très volatile depuis le début du mois. Pendant ce temps, les actions sont passées de moins de 3 $ à plus de 17 $ aujourd’hui.

Pourquoi?

Eh bien, il semble que l’action ALF soit dans le collimateur des investisseurs particuliers. Le niveau extrêmement élevé d’intérêt à court terme de la société (actuellement autour de 34 %) fournit la thèse à court terme aux investisseurs particuliers dont les investisseurs particuliers ont besoin pour s’engager dans ce nom. En effet, il semble que ce stock se contracte au moment où nous parlons.

Jetons un coup d’œil à ce que les investisseurs peuvent vouloir savoir sur Alfi au milieu de cette volatilité.

Ce que les investisseurs doivent savoir sur les actions ALF

Alfi est un stock d’IA, avec un modèle commercial de logiciel en tant que service (SaaS). Alfi n’est coté en bourse que depuis deux mois. La société est devenue publique via une introduction en bourse très attendue le 3 mai. À l’époque, les actions étaient cotées à 4,15 $. Bien qu’elles soient tombées en dessous de 3 $ ce mois-ci, les actions se sont depuis redressées pour devenir un 3-bagger pour les premiers investisseurs. Une récente annonce de rachat d’actions a fait grimper les actions plus tôt cette semaine. Depuis lors, il semble que les commerçants de détail aient sauté à bord, portant les actions d’ALF à un niveau record de plus de 20 $ par action aujourd’hui.

