Action ALF: 7 choses à savoir sur Reddit Alfi préféré alors que les actions coulent aujourd’hui

Alfi (NASDAQ :ALF) l’action ne fait pas si chaud mercredi, bien qu’elle soit l’une des préférées des commerçants sur Reddit.

Jetons un coup d’œil à l’action ALF ci-dessous pour mettre les nouveaux traders au courant !

Alfi est une société d’IA intelligente interactive et d’apprentissage automatique. Il a été conceptualisé en 2016 et incorporé en 2018. Il utilise des algorithmes de vision par ordinateur et d’apprentissage automatique pour détecter le comportement humain. Cela peut lui permettre de fournir des métriques aux utilisateurs sans porter atteinte à la vie privée des clients. Les dernières nouvelles concernant l’entreprise concernent un partenariat avec une entreprise de marijuana Bosquet (NASDAQ :GRVI). Cela permettra à Alfi de promouvoir les produits à base de chanvre et de CBD de Grove auprès des clients des services de covoiturage. Uber (NYSE :UBER) et Lyft (NASDAQ :LYFT). Ces deux sociétés ont des tablettes Alfi dans leurs véhicules pour diffuser des publicités et divertir les passagers.

Allan Marshall, PDG de Grove, a déclaré ce qui suit à propos de son accord avec ALF.

« Nous espérons que cela se transformera en un partenariat de plusieurs millions de dollars avec Alfi. Grove, comme toutes les entreprises du secteur, reste limité à la disponibilité de la publicité grand public, se concentrant sur les solutions technologiques et tirant parti de la plate-forme publicitaire unique d’Alfi devrait poursuivre la croissance de toutes nos marques. Ce lancement de notre première campagne publicitaire DOOH jette les bases d’investissements futurs dans la technologie publicitaire, qui seront primordiaux pour une industrie qui a encore des restrictions publicitaires conventionnelles.

Malheureusement, l’accord Grove n’a pas réussi à enthousiasmer les investisseurs en actions ALF. Au moment d’écrire ces lignes, quelque 10 millions d’actions ont changé de mains. C’est encore bien en deçà de son volume de négociation moyen quotidien d’environ 15,2 millions d’actions.

L’action ALF était en baisse de 8,7% mercredi après-midi mais est en hausse de 219,3% depuis le début de l’année.

