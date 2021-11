Action ALZN : pourquoi le méconnu Alzamend Neuro gagne-t-il aujourd’hui ?

L’un des grands moteurs du marché plutôt vert d’aujourd’hui est Alzamend Neuro (NASDAQ :ALZN). Au moment d’écrire ces lignes, le stock d’ALZN a bondi de plus de 25% sur un volume extrêmement important. Bien sûr, un tel mouvement vaut la peine d’être approfondi.

Source : Shutterstock

Cette année, ALZN a été un titre très volatil. Cette société a une plage de 52 semaines absolument incroyable de 2,04 $ à 33,55 $ par action. Actuellement, les actions d’ALZN se sont stabilisées près du niveau de 2,80 $, ce qui est toujours près de la bande inférieure de cette fourchette.

En tant que biotechnologie au stade préclinique, Alzamend représente les jeux à la hausse à haut risque et à plus haute récompense sur le marché. En conséquence, ce titre semble avoir fluctué, au moins en partie en raison du sentiment des marchés. Aujourd’hui, les investisseurs semblent prêts à prendre un peu plus de risques. Et Alzamend en voit les avantages.

Le travail de la société dans le développement de nouvelles thérapies pour les maladies neurodégénératives et les troubles psychiatriques est remarquable. En outre, il dispose d’un certain nombre de candidats-médicaments potentiels qui sont en attente d’essais. Actuellement, il semble y avoir quelques investisseurs qui misent beaucoup sur les actions ALZN. Cela semble être à l’origine d’une grande partie du sentiment autour de cette biotechnologie aujourd’hui.

Plongeons-nous dans ce que nous savons sur les raisons pour lesquelles l’action ALZN gagne aujourd’hui.

Que se passe-t-il avec le stock d’ALZN ?

Aujourd’hui, une grosse baleine a décidé de mettre un peu plus de côté le stock d’ALZN. Selon un dossier S-4, Alzamend a connu une activité d’achat assez importante dans ses actions ces derniers jours. Cette activité d’achat a pris la forme d’une détention directe et indirecte d’actions et d’options par quelques individus détenant des participations supérieures à 10 %.

Désormais, les initiés détenant des participations importantes dans une entreprise donnée qui renforcent leur position sont intrinsèquement optimistes. Sur ce marché, on ne s’étonne pas forcément de voir une telle activité. Cependant, en règle générale, de tels signaux d’activité d’achat d’initiés sont extrêmement optimistes à l’égard de la société à laquelle ils sont associés. Ce niveau d’activité d’achat est certainement remarquable, et il semble que les investisseurs particuliers aient commencé à reprendre cette tendance.

En effet, l’espace biotechnologique préclinique est un secteur à plus haut risque dans lequel investir. Cependant, ceux qui placent leurs paris sur cette société semblent penser que quelque chose est sur le point de tomber sous peu.

Où va ce stock à partir d’ici sera intrigant à regarder. Pour l’instant, je suis sur la touche. Cependant, ce téléscripteur a trouvé sa place sur ma liste de surveillance.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.