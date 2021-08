Action AMC: 9 choses à savoir sur le dernier fonds spéculatif en guerre contre AMC Entertainment

AMC Divertissement Holdings (NYSE :AMC) est de retour dans l’actualité vendredi après qu’un fonds spéculatif basé à Londres a déclaré qu’il prenait une position courte sur les actions d’AMC.

Gestion d’actifs Odey, qui a été fondé et est actuellement dirigé par Crispin Odey, est le dernier groupe à exprimer son opinion à propos de l’entreprise. Cela dit, Odey a déclaré au journal anglais The Telegraph que les commerçants de plateformes comme Marchés Robinhood (NASDAQ :CAPUCHE) sont à blâmer.

“Mon sentiment était purement que le cycle de vie d’une action à découvert fortement rachetée comme AMC est qu’elle est bien surévaluée pour quelque raison que ce soit”, a-t-il déclaré. « Et la question est : quand va-t-il perdre de la hauteur ? Et la réponse est quand tout le lot Robinhood l’a offert et a tué tous ceux qui l’avaient court-circuité. Il était vulnérable à 48 $ [a share] et maintenant c’est environ 33 $.

Alors, qui sont Crispin Odey et Odey Asset Management ? Regardons de plus près pour le savoir.

Odey Asset Management a été créée en 1991 en tant que société de gestion d’actifs « pour le compte d’investisseurs institutionnels, de banques privées et de family offices ». Selon Market Realist, le fonds “gère actuellement environ 4,1 milliards de dollars de fonds et opère sous le nom de Brook Asset Management à la suite d’une refonte de la stratégie de 2020”. Après sa création, l’un des premiers investisseurs d’Odey Asset Management était l’investisseur bien connu George Soros. En fait, Soros a “ensemencé” 150 millions de dollars dans le fonds. Comme dit précédemment, Crispin Odey est le fondateur et actuel gestionnaire du fonds spéculatif. Un article du New York Times Odey est devenu un grand nom pendant la crise financière de 2008. Pendant ce temps, il a vendu à découvert des actions bancaires et a à son tour profité d’environ 28 millions de livres sterling au cours de l’année. Cependant, Market Realist a également révélé que tout ce qu’Odey touche ne se transforme pas en or. Un autre article du New York Times a déclaré que “la performance du fonds a beaucoup souffert après avoir pris une position négative sur les perspectives de l’économie mondiale et des positions baissières contre les actions qui n’ont pas porté leurs fruits”.

Les actions d’AMC étaient en baisse de 3,4% vendredi matin.

