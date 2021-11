Action AMC: AMC Entertainment ne vaut pas encore 40 $ par action

Divertissement AMC (NYSE :AMC) fait à nouveau l’actualité. Pendant la majeure partie de 2021, cela a été un signal aux fidèles actionnaires d’AMC d’envoyer les actions sur la lune. Cependant, jusqu’à présent, il semble que le stock d’AMC reste relativement docile. Cela me semble raisonnable, mais je vous laisse décider.

Source : Helen89 / Shutterstock.com

Le 1er novembre, la société a annoncé que ses revenus d’admission de billets d’octobre étaient les plus élevés de tous les mois depuis février 2020. En tant que personne qui recherche une économie forte, je célèbre cette nouvelle. Mais je ne suis pas sûr que cela change le récit des actions AMC.

Les actionnaires d’AMC font face à des calculs difficiles

Le chiffre d’affaires à la fin du dernier trimestre de la société était de 444,7 millions de dollars. C’était un coup de circuit par rapport à 2020. Mais c’est loin des 1,2 milliard de dollars qu’il a gagnés au premier trimestre de 2019 ou des 1,44 milliard de dollars qu’il a gagnés au même trimestre en 2018. Mais pour être juste, AMC fait un travail exceptionnel. à améliorer ses perspectives de bénéfices. Et la dette de l’entreprise semble très gérable à court terme.

Mais cela signifie-t-il que l’action AMC devrait être évaluée à plus de 40 $ par action ? Fin février 2020, l’action AMC avait un cours de clôture de 6,26 $. C’est au-dessus du niveau d’un penny stock, mais il était plus de 50 % inférieur à celui de fin février 2019.

Soupir. Je sais que les mains en diamant qui tiennent AMC s’en moquent. Mais l’économie de 2018 et 2019 tournait à plein régime. Et l’action AMC était en baisse pour de nombreuses raisons. Le streaming y est pour quelque chose. Cependant, comme le commerce électronique, le streaming est devenu plus répandu, pas moins. Et la nation semble se remettre d’une crise de santé publique qui peut changer de façon permanente les sentiments d’un individu à s’asseoir dans un théâtre pendant deux heures.

La crypto-monnaie capturera-t-elle les consommateurs convoités ?

Dans d’autres nouvelles, AMC interroge les investisseurs de détail et demande si la société devrait ajouter Shiba Inu (CCC :SHIB-USD) à la liste des crypto-monnaies que l’entreprise envisage d’accepter comme moyen de paiement. Cette nouvelle est potentiellement plus haussière pour les détenteurs d’actions AMC. En acceptant la crypto-monnaie comme moyen de paiement, la chaîne de cinéma parie sur les consommateurs convoités de la génération Y et de la génération Z.

Malheureusement, je peux dire que même s’ils possédaient Dogecoin (CCC :DOGE-USD), mes enfants préféreraient presque être ailleurs qu’au cinéma. Ce n’est tout simplement pas ce qu’ils (ou leurs amis) font. C’est l’une des raisons pour lesquelles je pense que si AMC pense que la baisse de fréquentation est due à un mode de paiement, ils manquent l’intrigue.

L’avenir de l’action AMC reste incertain

Lors de son dernier appel de résultats en août, le PDG d’AMC, Adam Aron, a enflammé ses actionnaires (et a réprimandé des écrivains comme moi) en disant que la société est déterminée à prouver que la « sagesse conventionnelle… est fausse ». Je ne suis pas actionnaire donc j’espère pour les « singes » qui possèdent AMC qu’Aron a raison. Personnellement, j’aime aller au cinéma et je l’ai toujours fait.

Mais mon expérience avant la pandémie était une diminution de la fréquentation. Je ne vois pas ça changer.

Mon opinion sur le stock d’AMC est uniquement liée à ma croyance en l’avenir de l’expérience cinématographique. Dans cet esprit, je considère le retour des téléspectateurs comme le fruit à portée de main qu’il fallait s’attendre. Comme les bateaux de croisière, les avions et les hôtels, beaucoup de gens n’ont pas choisi d’arrêter d’aller au cinéma. L’option ne leur était pas offerte. Il est logique de s’attendre à ce qu’ils reviennent.

Dans le même temps, il est trop tôt pour dire si la chaîne de cinéma attire de « nouveaux » clients qui avaient auparavant décidé que l’expérience cinéma n’était pas pour eux. Quand je vois des preuves qui se produisent et qui sont collantes, je serai plus optimiste. Jusque-là, je salue les singes, mais je reste à l’écart du stock AMC.

A la date de publication, Chris Markoch n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Chris Markoch est un rédacteur financier indépendant qui couvre le marché depuis sept ans. Il écrit pour InvestorPlace depuis 2019.