Action AMC: des problèmes surgissent après l’annulation de l’offre d’actions

Divertissement AMC (NYSE:AMC) navigue dans les eaux délicates de la réouverture. L’action AMC est apparue comme morte à la fin de l’année dernière, avec des actions tombant en dessous de 2 $ à un moment donné.

Source: QualityHD / Shutterstock.com

Face à de lourdes dettes et à des fermetures prolongées de théâtre, AMC était dans une situation impossible. Cependant, une énorme activité sur les réseaux sociaux autour d’AMC et d’autres entreprises en difficulté a conduit à une énorme compression. La direction d’AMC a pu profiter de cet élan positif pour émettre des actions, jongler avec ses dettes et maintenir l’entreprise à flot.

AMC avait prévu de faire une augmentation de capital qui changera la donne cette année. À l’origine, la société allait vendre 500 millions de nouvelles actions au public, ce qui aurait mis fin une fois pour toutes à tout problème de liquidité et de dette. Cependant, la direction a fini par abandonner ce plan.

Les actionnaires ont d’abord applaudi cette décision, car elle évite une forte dilution immédiate. Malheureusement, cela signifie que les perspectives d’avenir à long terme d’AMC restent lourdes de risques.

AMC Stock et le besoin de liquidités

AMC n’a pas entièrement retiré l’offre d’actions. Bien que la direction n’émette pas les 500 millions d’actions, elle propose toujours 43 millions d’actions sur le marché (ATM). C’est mieux que rien pour AMC. La société devrait être en mesure de lever environ 400 millions de dollars en vendant ces actions si elle peut compléter l’offre autour du prix actuel.

Au quatrième trimestre, AMC a enregistré une perte de BAIIA de 327 millions de dollars. La perte de revenu nette était beaucoup plus importante, mais comprend les dépréciations hors trésorerie. Le chiffre de l’EBITDA vous donne une meilleure idée de la quantité de liquidités qui sort réellement de la porte. Ainsi, collecter 400 millions de dollars couvrirait plus de trois mois de pertes d’exploitation même avec des cinémas presque entièrement fermés.

Maintenant, cependant, certaines affaires commencent à revenir petit à petit. Les pertes d’exploitation vont donc diminuer. Le plan de la direction semble prendre les choses sur une base à court terme, et simplement trouver suffisamment de liquidités si nécessaire pour maintenir le redressement sur la bonne voie.

Plus de pertes attendues

Il est difficile de juger de la position de trésorerie exacte d’AMC, car elle a effectué tant de mouvements de financement. Vous avez entre autres des émissions d’actions, des dettes convertibles et de lourdes négociations et reports avec les propriétaires de l’entreprise. Cela dit, il est peu probable qu’AMC revienne à la rentabilité pure et simple dans un proche avenir. En fait, les analystes prévoient toujours des pertes importantes même en 2023, sans parler du plus court terme.

Ainsi, les 400 millions de dollars que cet accord de GAB va amasser ne seront pas le dernier mouvement de financement. Si AMC avait mordu la balle et vendu 500 millions d’actions, cela aurait mis fin à la plupart des problèmes de liquidité. Au lieu de cela, un nuage sombre plane sur l’entreprise.

On comprend pourquoi les actionnaires sont satisfaits pour le moment. 500 millions de nouvelles actions auraient été tout simplement une dilution massive en une seule fois. Au lieu de cela, AMC continue de se diluer plus progressivement. Pourtant, jusqu’à ce que son bilan soit effectivement remis en état de marche, les analystes resteront préoccupés par la stabilité d’AMC.

L’évaluation est bien plus élevée que vous ne le pensez

Il existe un concept clé dans l’investissement appelé valeur d’entreprise. Il s’agit de l’évaluation totale appliquée à une entreprise. Il comprend à la fois les capitaux propres de la société (capitalisation boursière) ainsi que sa trésorerie nette ou sa dette. Dans le cas d’AMC, sa valeur d’entreprise est bien supérieure à sa capitalisation boursière car AMC a tellement de dette en cours.

Aujourd’hui, AMC a une valeur d’entreprise d’environ 10 milliards de dollars, dont un peu plus de la moitié provient de la dette et d’autres obligations, par opposition aux actions ordinaires. La dette est importante, bien sûr, car une entreprise doit continuer à payer ses créanciers en temps opportun pour que l’action ait une valeur constante.

Quoi qu’il en soit, entre toutes les dettes et actions nouvellement émises, la valeur d’entreprise d’AMC a en fait augmenté depuis la pandémie du nouveau coronavirus. Avant Covid-19, la valeur d’entreprise de l’entreprise n’était que d’environ 5 milliards de dollars. Même à son apogée en 2017, AMC valait environ 7,5 milliards de dollars. Ainsi, les investisseurs paient maintenant jusqu’à 100% de plus pour les actions AMC qu’avant que le virus ne frappe. Ce n’est pas trop logique.

Nous pouvons débattre des dommages durables que le virus causera au modèle commercial d’AMC. De nombreux films sont passés à la diffusion directe en continu. Quoi qu’il en soit, il est assez clair qu’AMC ne vaut pas plus aujourd’hui qu’elle ne l’était en 2017. La valorisation des actions d’AMC n’a donc pas beaucoup de sens.

Il semble que les commerçants de détail ne regardent que le cours de l’action AMC de manière isolée et pensent qu’il est bon marché sans tenir compte du double facteur de l’encours des actions supplémentaires et de toute la nouvelle dette que la société a contractée pour survivre à cette crise.

Verdict de l’action AMC

À la fin de 2020, selon toutes les apparences, AMC risquait de se retrouver en faillite. L’entreprise était déjà en difficulté avant même la pandémie. Ensuite, la perte soudaine de presque tous les revenus semblait obliger l’entreprise à réorganiser ses affaires à l’aide de la protection contre les faillites. Il s’agit d’une méthode éprouvée pour redresser les entreprises en difficulté.

Au lieu de cela, WallStreetBets est venu à la rescousse. En déclenchant une compression massive, cela a permis à AMC de vendre des actions et de lever des capitaux. La société l’a fait à un degré suffisant pour garder les lumières allumées en 2021. Cependant, AMC aurait vraiment pu utiliser plusieurs milliards de dollars de plus en espèces pour assurer son avenir à long terme. Avec cela maintenant apparemment sabordé, il est difficile de s’enthousiasmer pour l’action AMC.

Pendant ce temps, le cours actuel de l’action reflète déjà une reprise complète de Covid-19 – et plus encore. C’est tout simplement trop agressif. Le stock AMC devrait glisser d’ici.

A la date de publication, Ian Bezek ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Ian Bezek a écrit plus de 1 000 articles pour InvestorPlace.com et Seeking Alpha. Il a également travaillé comme analyste junior pour Kerrisdale Capital, un fonds spéculatif de 300 millions de dollars basé à New York. Vous pouvez le joindre sur Twitter à @irbezek.