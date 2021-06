Action AMC : devriez-vous acheter AMC Entertainment ? Ce que disent les taureaux et les ours

Divertissement AMC (NYSE :AMC) continue d’être un sujet brûlant parmi les investisseurs avec son statut d’action meme.

Pour ceux qui ne le savent pas, l’action AMC a été désignée par Reddit comme son favori à détenir. Cela a vu le prix de l’action augmenter au cours des dernières semaines, alors que les commerçants empilent sur les commerçants à découvert hors de l’action.

Cela peut amener certains investisseurs à se demander s’ils devraient acheter des actions AMC. Jetons un coup d’œil à ce que les propres experts d’InvestorPlace ont à dire sur la question.

« Donc, théoriquement, AMC pourrait-elle retomber à un chiffre d’ici décembre ? Bien sûr, tout est possible. Mais est-ce probable ? À moins qu’il n’y ait une fraude comptable, une nouvelle méga-vague de la pandémie ou une sorte d’autre fiasco complètement imprévu, le stock d’AMC devrait rester égal ou supérieur à 15 $ à l’avenir. » — Ian Bezek Alors ne croyez pas tous les experts qui pensent que vous devez vendre des actions AMC avant qu’elles n’implosent. Il y a une base logique pour croire qu’il pourrait même aller plus haut à partir d’ici. Cependant, la plupart des investisseurs attendront une chance d’entrer à un prix avantageux. Je soupçonne qu’il y aura des opportunités d’acheter en dessous de 45 $ et même de 40 $ le mois prochain, car certains investisseurs prennent des bénéfices. » — Mark R. Merlu

« La frénésie du commerce de détail a sauvé les actions d’AMC d’une faillite potentielle et continue de les rendre pertinentes. D’un point de vue fondamental, AMC est aussi mauvais que possible, avec des perspectives incroyablement sombres. Par conséquent, cela reste un jeu spéculatif à court terme pour les commerçants de détail de générer des bénéfices à partir de son prochain swing majeur. Son ratio court est de 22%, ce qui suggère que la prochaine variation sauvage de son prix pourrait être imminente. » — Muslim Farooque « L’action AMC fait face à une énorme pression de vente si les acheteurs commencent à douter de leur pari haussier. La direction n’est pas non plus du côté des actionnaires. Cela enrichira les dirigeants, augmentera les niveaux de trésorerie d’AMC, mais laissera aux actionnaires des pertes d’investissement. » – Chris Lau