Action AMC: il y a une doublure argentée avec les résultats du premier trimestre 2021 d’AMC

Divertissement AMC (NYSE:AMC) a publié ses résultats du premier trimestre le 6 mai après la fermeture des marchés. Comme prévu, les résultats ont été épouvantables. Cependant, l’action AMC est en hausse de plus de 5%.

Source: Photographie divers / Shutterstock.com

Ses gains avant la mise sur le marché ne sont pas le seul avantage avec ses derniers résultats trimestriels si vous possédez AMC. Grâce à presque aucune activité au premier trimestre, les résultats du premier trimestre 2022 de l’année prochaine seront excellents en comparaison.

Hé, tu dois célébrer les petites victoires jusqu’à ce que les grandes victoires arrivent. Et je ne suis même pas fan de l’entreprise.

Alors, jetons un coup d’œil à ce que les investisseurs peuvent espérer dans un an.

Stock AMC et valorisation

La chaîne de théâtre a réalisé un chiffre d’affaires de 148,3 millions de dollars au premier trimestre 2021, soit 84,2% de moins qu’au premier trimestre 2020. Annualisez ce chiffre et nous parlons de 593 millions de dollars de ventes et d’un ratio prix / ventes théorique de 6,8.

Cela ne semble pas trop grave jusqu’à ce que vous regardiez son P / S au cours des cinq dernières années et que vous voyiez que son multiple le plus élevé était de 1,1x en 2016. Sur la base de ce point culminant historique, l’action AMC devrait avoir une capitalisation boursière de seulement 652 millions de dollars. et non 4,2 milliards de dollars.

Avant de devenir complètement fou de Reddit, je me rends compte que les chances qu’il ne fasse que 593 millions de dollars de ventes en 2021 sont minces. Même en 2020, année au cours de laquelle 10 mois de son exercice étaient en pandémie, elle gérait toujours un chiffre d’affaires de 1,24 milliard de dollars.

Je faisais un peu de crachats. Les huit analystes qui couvrent AMC estiment qu’il générera 2,44 milliards de dollars en 2021 et 4,76 milliards de dollars en 2022. Cela signifie qu’il doit faire 2,29 milliards de dollars au cours des trois derniers trimestres de l’année. En reportant une fois de plus aux analystes, ils estiment le T2 2021 à 361,4 millions de dollars et 809 millions de dollars au T3 2021. Cela laisse 1,12 milliard de dollars pour répondre à l’estimation annuelle de 2021 des ventes.

Peut-il le faire?

Eh bien, 2019 a été sa meilleure année jamais enregistrée avec un chiffre d’affaires de 5,47 milliards de dollars. Au premier trimestre 2019, il a fait 1,2 milliard de dollars, donc oui, il peut atteindre cette barre fixe. Cela ne veut pas dire que ce sera le cas.

Comme l’a montré le communiqué de presse du premier trimestre 2021, la société avait 585 salles ouvertes (99%) aux États-Unis au cours du trimestre. Cela représente jusqu’à 589 cinémas au 30 avril. Ces cinémas fonctionnaient entre 15% et 60% de leur capacité. À l’international, seuls 27% de ses salles étaient ouvertes (97 sur 357). C’était jusqu’à 110 (31%) au 30 avril. Je suppose que les limites de capacité sont similaires pour tous les cinémas, nationaux et internationaux.

Le fait est qu’AMC a généré 1,2 milliard de dollars de revenus au premier trimestre 2019 à partir de 1001 cinémas. Parmi ceux-ci, 636 étaient nationaux et 365 hors des États-Unis. Tous sont restés ouverts au cours du trimestre à 100% de leur capacité.

Compte tenu des contraintes de capacité actuelles, ainsi que du fait, il compte environ 51 salles de moins qu’au premier trimestre 2019 – 950 contre 1001 – je ne le vois pas répondre aux attentes des analystes.

Cela seul pourrait faire chuter de 2 à 3 dollars le cours de son action.

Regard vers 2022

Au premier trimestre 2019, l’année a démarré lentement. L’année précédente, son chiffre d’affaires était de 1,38 milliard de dollars, soit 14% de plus. Supposons que Q1 2022 soit égal aux revenus du T1 2019.

À rebours, il faudrait 1,38 milliard de dollars de ventes. Au premier trimestre 2018, il a attiré 90,9 millions de clients, chacun générant 15,22 $ entre les billets et les concessions. Au premier trimestre 2021, il a généré 21,82 $ par client (chiffre d’affaires de 148,3 millions de dollars divisé par 6,8 millions de clients).

S’il génère 21,82 $ par client au premier trimestre 2022, pour atteindre 1,38 milliard de dollars, il lui faudrait une fréquentation de 63,2 millions. Étant donné que sa fréquentation en 2019 et 2018 était bien supérieure à ce chiffre, c’est certainement possible.

La tâche la plus difficile est de maintenir le revenu de 21,82 $ par client. Cela ne se rapproche jamais de ça. Et même si je pense qu’il y a un désir refoulé de dépenser, d’ici Q1 2022, il pourrait déjà avoir été dépensé d’innombrables façons après les ouvertures.

Donc, je pense qu’il est juste de dire que les gens qui sont allés au cinéma au premier trimestre ont passé comme des fous. C’est une lueur d’espoir à coup sûr.

Est-il suffisant de recommander le stock AMC? Pas même proche.

A la date de publication, Will Ashworth ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Will Ashworth a écrit sur les investissements à plein temps depuis 2008. Les publications où il a paru incluent InvestorPlace, The Motley Fool Canada, Investopedia, Kiplinger et plusieurs autres aux États-Unis et au Canada. Il aime particulièrement créer des portefeuilles modèles qui résistent à l’épreuve du temps. Il habite à Halifax, en Nouvelle-Écosse.