Action AMC : la direction gère bien sa croissance alimentée par Reddit

Des groupes de commerçants sur Reddit et d’autres plateformes de médias sociaux ont envoyé des actions de soi-disant actions mème monter en flèche en 2021. Divertissement AMC (NYSE :AMC) a été l’une de leurs cibles les plus en vue.

L’action commerciale et le comportement en ligne loufoque entourant les actions AMC rappellent ce que j’ai vu échanger des actions cotées en cents à l’époque. Au crédit de la direction d’AMC, ils ont mieux joué la pompe et le vidage que tout autre stock de mèmes. Ils ont même explicitement averti les investisseurs des conséquences potentielles d’un investissement dans le titre.

La pompe de stock AMC

Je veux faire une distinction claire entre les actions AMC et les penny stocks que j’avais l’habitude de négocier en 2008 et 2009. La plupart de ces penny stocks représentaient des entreprises qui étaient pratiquement inexistantes. Je soupçonne que beaucoup d’entre eux faisaient simplement ce qu’ils devaient faire pour fonctionner au strict minimum afin d’éviter d’être des fraudes légales. Beaucoup d’entre eux en faisaient probablement encore moins.

Quiconque est allé au cinéma sait qu’AMC dirige une véritable entreprise. AMC n’est pas non plus celui qui fait le pompage. L’armée des singes d’AMC en ligne est celle qui gonfle le stock.

Lorsque je négociais des penny stocks en 2008 et 2009, les médias sociaux n’étaient pas aussi répandus qu’aujourd’hui. À l’époque, ces clans d’opérateurs boursiers en ligne utilisaient le InvestorsHub babillards électroniques pour pomper leurs stocks.

Deux choses sont presque universelles parmi les pompes à penny stock en ligne. La première chose est l’exubérance irrationnelle. Plutôt que de s’asseoir et de faire le travail pour arriver à un objectif de cours des actions raisonnable, ils feraient des affirmations risibles d’environ 1000% à la hausse. Il était courant de voir des affiches affirmer qu’un penny stock allait « à la lune » sans aucune justification réelle pour cette affirmation.

L’autre caractéristique presque universelle des pompes penny stock était une préoccupation avec les vendeurs à découvert. Lorsqu’un cours d’action stagnait ou baissait, les vendeurs à découvert étaient toujours à blâmer. Quand il montait, c’était toujours une victoire sur les vendeurs à découvert. C’est exactement le même comportement dont j’ai été témoin avec les actions AMC sur les réseaux sociaux cette année.

Le dépotoir AMC

Je donne beaucoup de crédit à la direction d’AMC pour ne pas participer à la pompe. Beaucoup de penny stocks publient des communiqués de presse constants encourageant l’exubérance irrationnelle. Ils font des déclarations audacieuses sur les activités futures, les partenariats, les restructurations ou les pivots vers la dernière tendance.

Au lieu de cela, AMC a fait sa part pour tirer parti de la pompe en jetant des centaines de millions d’actions sur le marché. Fin 2019, AMC avait 103,9 millions d’actions en circulation. À la fin de 2020, elle avait 224,3 millions d’actions en circulation. Aujourd’hui, elle compte 501,8 millions d’actions en circulation.

En d’autres termes, alors que la croissance annuelle d’AMC a dépassé les 3 000 %, s’établissant aujourd’hui à près de 2 000 %, la direction d’AMC imprime et vend fébrilement des actions dans le but de rester solvable. En fait, une action d’AMC représente désormais environ 20 % de la propriété qu’elle représentait au début de 2020.

Je ne blâme pas AMC pour le dumping. En fait, je le loue. AMC était mort dans l’eau début 2021. La société avait une dette de 5,4 milliards de dollars à la fin de 2020 et a généré une perte nette de 4,5 milliards de dollars l’année dernière. En janvier, la direction d’AMC a reconnu ses partisans en ligne en déclarant que la faillite était « hors de question » à la suite de la cession d’actions de 900 millions de dollars de la société. L’implication, bien sûr, était que la faillite était sur la table avant le dépotoir.

Comment y jouer

Seul le temps nous dira si AMC a fait suffisamment de dumping pour maintenir l’entreprise à flot. Après tout, les activités en difficulté d’AMC n’étaient pas rentables même avant la pandémie. Et les services de streaming constituent une menace existentielle pour le modèle du cinéma.

Mais au crédit d’AMC, la société a été très claire avec les investisseurs sur ce qui se passe.

À la suite d’un autre vidage d’actions de 11,5 millions d’actions en mai, AMC a déclaré que les gains énormes de son cours de bourse n’étaient “pas liés à nos activités sous-jacentes”.

“Dans ces circonstances, nous vous déconseillons d’investir dans nos actions ordinaires de catégorie A, à moins que vous ne soyez prêt à courir le risque de perdre tout ou une partie substantielle de votre investissement”, a déclaré AMC dans le dossier.

Une dernière similitude entre les singes d’AMC et les pompes à penny stock sur InvestorsHub est leur colère lorsque vous présentez un point de vue alternatif. Alors plutôt que de donner mon avis personnel sur le stock d’AMC, j’utiliserai le même langage que la direction d’AMC. Si vous investissez dans AMC, soyez prêt à perdre tout ou une partie substantielle de votre argent.

