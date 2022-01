Action AMC : la grande tendance qui pourrait faire monter AMC Entertainment en 2022

Malgré la flambée actuelle de Covid-19, prévoyez de voir davantage de sorties en salle et uniquement en salle en 2022. Cela devrait être de bon augure pour des entreprises comme AMC Divertissement (NYSE :AMC), qui ont eu une fin mitigée jusqu’en 2021. Alors que l’action AMC a connu un rallye explosif cet été, l’action a chuté de 60% par rapport à son sommet et a baissé de 25% au cours des trois derniers mois.

Malgré l’intense volatilité des derniers trimestres, les actions sont toujours en hausse de plus de 1000% jusqu’à présent cette année. Pourtant, il est clair que le titre AMC pourrait bénéficier d’un retour à la normale.

Comment? Depuis la fin de 2020, nous avons vu beaucoup plus d’options de sortie de films à domicile.

Pendant ce temps, AT&T (NYSE :T) Warner Bros. a annoncé que toutes ses sorties 2021 seraient disponibles sur HBO Max. Ce n’est pas que les sorties au cinéma étaient hors de propos, mais à l’époque, il était difficile de savoir à quoi ressemblerait le climat de Covid-19.

Cela a amené le début de plus de sorties de films hybrides. On pourrait soutenir que c’était un gagnant-gagnant pour le consommateur et le producteur de films. À condition que la société dispose d’une application de streaming bien connue – dans ce cas, elle l’a fait avec HBO Max – les cinéastes pourraient puiser dans les deux marchés.

Les consommateurs qui n’aimaient pas aller au cinéma avant même la pandémie pouvaient profiter des nouveautés chez eux. Ceux qui aiment aller au cinéma peuvent toujours profiter d’une expérience en salle.

Le seul perdant évident dans une situation comme celle-ci est le théâtre. Cela dit, 2022 devrait être une bien meilleure année pour AMC, Imax (NYSE :IMAX) et d’autres alors que l’industrie revient à ses normes.

2022 et AMC Actions

À l’aube de la nouvelle année, Shawn Robbins, analyste en chef de Box Office Pro, a déclaré à Yahoo Finance que Warner Bros. reviendrait à son modèle théâtral de 45 jours.

L’analyste a déclaré que « statistiquement, les consommateurs les plus fréquents de streaming ont également tendance à être les cinéphiles les plus fréquents. Cela se résume vraiment au fait que quiconque regarde le contenu veut le voir là où il est disponible.

Ce qui suit Disney (NYSE :DIS), qui était déjà revenu à un modèle de sortie en salle en septembre.

À court terme, « nous allons vivre dans un monde où vous avez principalement les gros blockbusters, les films de franchise et les films de super-héros qui sont le pain et le beurre de l’industrie », a déclaré Paul Dergarabedian de Comscore.

Bien qu’il y ait encore des questions concernant la valorisation des actions AMC, un retour au trafic au box-office sera un développement bienvenu. Peut-être que cela aidera même à augmenter les estimations de revenus de Wall Street pour l’entreprise l’année prochaine.

A la date de publication, Bret Kenwell n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Bret Kenwell est le manager et auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.