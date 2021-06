Action AMC : le meilleur trade vend une « assurance crash »

Divertissement AMC (NYSE :AMC) a maintenant officiellement tiré un Jeuxtop (NYSE :GME). C’est-à-dire qu’AMC était liée à un modèle commercial en difficulté, faisait face à des obligations massives et semblait sur le point d’être insolvable. Puis, Reddit La communauté r/WallStreetBets a adopté les actions AMC et, comme Gamestop, la fortune de l’entreprise a basculé.

Source : Divers photographies / Shutterstock.com

Regardez – le commerce des actions AMC en ce moment n’a pas grand-chose à voir avec ses fondamentaux. Le stock n’est pas passé de 10 $ à 50 $ récemment à cause de petits changements dans la fréquentation des films et ainsi de suite. Il s’agit plutôt d’un jeu d’élan pur en raison des commerçants intelligents qui se rassemblent sur Reddit.

En tant que tel, lors de l’analyse des actions AMC, il est important de noter comment le marché des options stimule la performance des actions. Dans cet esprit, vous commencerez à voir le moyen le plus intelligent de profiter de cette situation.

Actions AMC : comment fonctionnent les options dans un court-squeeze

L’un des éléments clés du récent phénomène de short-squeeze est que les traders achètent des options d’achat sur l’action en question. L’achat d’une option d’achat a un impact bien plus important sur une action que l’achat pur et simple de l’action. C’est parce que l’appel permet au trader de contrôler 100 actions pour un prix initial nominal. Avec des actions AMC à 50 $, par exemple, une centaine d’actions coûte 5 000 $. Mais une option d’achat vendue pour 5 $ donnerait au trader le contrôle de la même taille de position pour seulement 500 $ à l’avance. Cet effet de levier permet aux commerçants de détail de prendre des positions gargantuesques en actions.

Cependant, chaque transaction a deux parties. Pensez à la personne ou au fonds qui vend des options qui ont perdu une fortune sur ces compressions d’actions. En vendant des options, le fonds prend une exposition à effet de levier surdimensionnée par rapport à l’action. Au fur et à mesure qu’il augmente, leurs pertes augmentent de façon exponentielle. Cela les oblige finalement à acheter des actions afin de limiter leur responsabilité, provoquant un cycle haussier du cours de l’action.

C’est ainsi que se déroule ce que l’on appelle la « compression gamma ». Il y a une autre partie à cela, cependant. Les options sont généralement tarifées sur des modèles mathématiques avancés qui attribuent une sorte de courbe en cloche aux possibilités futures. À mesure que la volatilité et les attentes de mouvements futurs changent, les prix des options augmentent. Il n’y a pas que les appels non plus. Les teneurs de marché augmentent également le prix des options de vente (mises contre le cours d’une action) en réponse à la volatilité croissante.

C’est là que l’opportunité commerciale s’installe. Les chances qu’AMC fasse faillite sont-elles maintenant plus élevées ou plus faibles qu’elles ne l’étaient il y a six mois ? Plus bas, bien sûr. AMC a levé une tonne d’argent avec ses diverses offres d’actions secondaires. À son tour, cet argent peut être utilisé pour rembourser des dettes ou investir dans des dépenses professionnelles nécessaires. Cette liquidité donne à AMC une énorme piste pour redresser son activité.

Profiter de ce mécanicien

Alors, comment un trader gagne-t-il de l’argent avec ce mécanisme de marché ? En termes simples, vendez une « assurance accident ». Les teneurs de marché et les ours sont toujours prêts à payer une fortune sur les commerçants qui parient contre AMC. Étant donné qu’il est peu probable qu’AMC fasse faillite de si tôt avec tout l’argent qu’elle a levé, il pourrait être judicieux de prendre l’autre côté du commerce des ours.

Prenez le put AMC de 15 $ de décembre 2021, par exemple. Au moment d’écrire ces lignes, il se vend à environ 3 $. Ainsi, en échange d’être prêt à acheter 100 actions AMC à 15 $, vous gagneriez une prime de 3 $ par action aujourd’hui.

Pour traduire cela en anglais, le vendeur de put engage 1 500 $ de capital si l’option est exercée. En retour, le vendeur de put reçoit 300 $ aujourd’hui. C’est un rendement de 20 % sur le capital déployé dans le commerce, en supposant que l’action reste au-dessus de 15 $. Comme le commerce se déroule dans les six mois suivants, il s’agit d’un bénéfice annualisé de plus de 40 %.

Qu’est-ce qui pourrait mal se passer? Disons que l’action AMC s’effondre à nouveau. Le commerce serait à l’équilibre à 12 $ par action en décembre. C’est parce que le commerçant serait alors obligé de payer 15 $ par action pour les actions AMC, mais a déjà reçu un crédit de 3 $ à l’avance pour la vente de l’option. Si l’AMC revenait à 9 $, l’acheteur du put doublerait son argent, tandis que le vendeur du put perdrait 300 $. Etc.

Donc, théoriquement, AMC pourrait-elle retomber à un chiffre d’ici décembre ? Bien sûr, tout est possible. Mais est-ce probable ? À moins qu’il n’y ait une fraude comptable, une nouvelle méga-vague de la pandémie ou une sorte d’autre fiasco complètement imprévu, le stock d’AMC devrait rester égal ou supérieur à 15 $ à l’avenir.

AMC vient de vendre un tas de nouvelles actions à des investisseurs à des prix bien au nord de 15 $. Il n’y a plus de soucis de liquidité et l’activité de l’entreprise est à la hausse entre l’attention spécifique « meme » qu’elle reçoit et la réouverture économique plus large. Il est risqué d’acheter des actions AMC à 50 $. Mais ce n’est pas si risqué d’être prêt à acheter l’action à 15 $ et de gagner un rendement annualisé de plus de 40 % pour le faire.

Verdict Stock AMC

Regardez – il n’y a aucune raison fondamentale de penser que l’action AMC vaut 50 $ par action, ou vraiment quelque chose de proche de ce chiffre. Compte tenu des océans de dilution qui l’ont touché au cours de la dernière année, le potentiel de hausse global du titre a été considérablement diminué. Bien sûr, cela n’a pas vraiment d’importance à court terme. Une compression peut amener un stock à des hauteurs incroyables pendant un certain temps.

À long terme, cependant, cela n’a aucun sens qu’AMC s’approche maintenant d’une valeur similaire à Spotify (NYSE :ENDROIT), par example. Préféreriez-vous posséder la plate-forme musicale dominante à l’avenir ou une chaîne de cinémas vieillissante à l’ère de Netflix (NASDAQ :NFLX) ? Au fil du temps, AMC devrait faire pivoter massivement son modèle économique pour se rapprocher de justifier sa valorisation actuelle. Et, contrairement à Gamestop, on ne sait pas comment l’entreprise pourrait adopter une stratégie axée sur le numérique.

Cela dit, comme nous l’avons vu avec les actions meme cette année, il faut beaucoup de temps pour que les valorisations reviennent à la réalité. Les ours parient sur l’effondrement immédiat des actions d’AMC. Cela n’arrivera probablement pas non plus. Ainsi, la meilleure stratégie pour négocier ce nom en ce moment consiste à vendre une volatilité surévaluée via des positions de vente nues.

À la date de publication, Ian Bezek détenait une position haussière sur l’action GME via des options de vente nues GME à 20 $ d’exercice. Il ne détenait aucune position directe sur les actions ordinaires de GME. Il détenait également une position haussière sur les actions AMC via des options de vente nues AMC vendues à 4 $ en septembre. Il ne détenait aucune position directe sur les actions ordinaires d’AMC. Il possédait également des actions SPOT.

Ian Bezek a écrit plus de 1 000 articles pour InvestorPlace.com et Seeking Alpha. Il a également travaillé en tant qu’analyste junior pour Kerrisdale Capital, un fonds spéculatif de 300 millions de dollars basé à New York. Vous pouvez le joindre sur Twitter à @irbezek.