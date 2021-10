Action AMC ou GME : quel est le meilleur investissement à long terme ?

Dès la sortie de la porte, je tiens à préciser que je crois Divertissement AMC (NYSE :AMC) est un investissement terrible. De plus, je pense GameStop (NYSE :GME) stock est également un investissement terrible. Je n’ai donc aucun parti pris dans un sens ou dans l’autre dans cette compétition entre les deux actions mèmes les plus populaires.

Si vous voulez lire pourquoi je suis si baissier sur AMC et GameStop, j’en discute ici et ici.

Cette histoire s’adresse aux investisseurs mèmes eux-mêmes qui cherchent à acheter et à conserver à long terme. Quelle action mème est susceptible de surperformer l’autre dans les années à venir ? Je mets le stock d’AMC en tête-à-tête avec le stock de GME sur six mesures différentes. Ensemble, nous déterminerons quelle action est probablement le meilleur investissement mème à long terme.

Tendances des revenus : l’action AMC gagne

Cette comparaison est à peu près aussi simple que possible. Les actions AMC et GME ont toutes deux vu leurs revenus écrasés pendant la pandémie de 2020. J’examine les revenus sur 12 mois glissants du début de 2015 au début de 2020. Quelle était l’évolution des revenus de ces entreprises avant la pandémie ?

Il s’avère que les revenus de GameStop ont culminé en 2012. De 2015 à 2020, les revenus ont chuté de 21,1%. Au cours de la même période, les revenus d’AMC ont plus que doublé à 103 %. Si les affaires de votre entreprise diminuent, ce ne sera probablement pas un excellent investissement à long terme. L’action AMC est clairement le gagnant des revenus.

Gains/Pertes : GME Stock gagne

De 2016 à 2020, AMC a généré une perte nette de plus de 5 milliards de dollars. Si vous supprimez 2020 de l’équation, AMC a généré une perte nette de 414,5 millions de dollars de 2016 à 2019. AMC n’a réalisé un bénéfice net que deux des cinq dernières années.

Au cours de ses cinq derniers exercices, GameStop a généré une perte nette de 971,3 millions de dollars. Si vous supprimez 2020 de l’équation, cette perte nette n’est que de 756 millions de dollars. GameStop a également été rentable au cours de deux de ses cinq derniers exercices.

Cette mesure est brutale pour les deux sociétés. Les deux sont clairement aux prises avec des bénéfices, et les deux génèrent toujours de lourdes pertes selon leurs derniers rapports trimestriels. Je vais donner les bénéfices à l’action GME en tant que gagnant simplement en raison de la laideur de cette perte nette de 4,6 milliards de dollars en 2020 pour AMC.

Dette et bilan : l’action GME gagne

L’action AMC a actuellement une dette totale à long terme de 5,5 milliards de dollars. Cette dette à long terme a augmenté de 43,7 % au cours des cinq dernières années.

Dans le même temps, GameStop a actuellement 47,5 millions de dollars de dette à long terme. Étonnamment, la dette à long terme de GameStop a en fait diminué de 94,1% au cours des cinq dernières années.

Ceci est une autre catégorie avec un gagnant clair. AMC a l’un des pires bilans de tout le marché, c’est pourquoi elle était au bord de la faillite début 2021. La société a évité la faillite pour le moment. Mais cette dette et les intérêts qui y sont associés resteront un albatros pour les investisseurs en actions AMC. L’action GME remporte celui-ci.

Dilution des actionnaires : l’action GME gagne

En ce qui concerne la dilution des actionnaires, c’est une autre évidence. La raison pour laquelle AMC a pu éviter la faillite en 2021 est que les commerçants d’actions meme ont permis à AMC d’inonder le marché avec de nouvelles actions pour lever des capitaux désespérément nécessaires.

Les actions en circulation d’AMC ont augmenté de 403% au cours des cinq dernières années. Dans ce même tronçon, le nombre d’actions en circulation de GameStop est en baisse de 25%. L’action GME est clairement gagnante.

Intérêt court : l’action AMC gagne

Tout le fiasco de la négociation d’actions a commencé avec les traders de Reddit déclenchant délibérément de courtes compressions. Alors, quel est le potentiel de short squeeze pour les actions AMC et GME ces jours-ci ?

AMC a actuellement un pourcentage de flottant de 17,4%, selon Ortex Analytics. Le pourcentage de flottement court de GameStop est actuellement de 12,2 %.

Depuis le début de l’année, l’intérêt à découvert de GameStop est en baisse de 89 %, tandis que celui d’AMC est toujours en hausse de 133,5 %. Si l’un ou l’autre des titres a encore un potentiel pour une autre compression à court terme, son titre AMC.

Évaluation : L’action GME gagne

Sans bénéfices, il est difficile d’évaluer ces deux actions d’un point de vue fondamental. Les analystes s’attendent actuellement à ce que GameStop rapporte 15 cents de BPA au cours de l’exercice 2023. AMC ne devrait pas être rentable d’ici au moins 2022.

Les actions AMC se négocient à 23,5 fois les ventes par rapport à un ratio prix-ventes de seulement 2,5 pour les actions GME. Au cours des cinq dernières années, le ratio P/S d’AMC a augmenté de 1 310 %, tandis que celui de GameStop n’a augmenté que de 693,5%.

Ces deux actions sont toutes deux ridiculement surévaluées en fonction de leurs activités. La seule façon dont les actions de GME semblent valorisées de manière attrayante est lorsqu’elles sont comparées à AMC. L’action GME gagne.

Et le gagnant est …

Félicitations aux investisseurs boursiers de GME. Votre stock de mèmes semble être un meilleur investissement que son homologue de haut niveau.

Mais plutôt que d’investir dans les meilleures des pires actions du marché, les investisseurs sérieux à long terme seraient bien mieux servis en oubliant AMC et GameStop ensemble. Au lieu de cela, achetez et conservez un S&P 500 ETF indiciel, comme le FNB de fonds indiciel Vanguard 500 (NYSE :VOO).

A la date de publication, Wayne Duggan détenait une position longue sur VOO. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Wayne Duggan est un contributeur de US News & World Report Investing depuis 2016 et est rédacteur chez Benzinga, où il a écrit plus de 7 000 articles. M. Duggan est l’auteur du livre « Battre Wall Street avec du bon sens », qui se concentre sur la psychologie de l’investissement et les stratégies pratiques pour surperformer le marché boursier.