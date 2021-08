Action AMC : pourquoi un investisseur célèbre vient de tripler son pari sur AMC Entertainment

AMC (NYSE :AMC) ressemble moins à une courte pression et plus à une force imparable de jour en jour. L’entreprise, au milieu d’un redressement d’entreprise majeur, enregistre des revenus, impressionne par ses bénéfices et prépare de nouvelles innovations pour le déploiement. Maintenant, il attire les investisseurs institutionnels, ce qu’aucun vendeur à découvert n’avait vu venir au début de l’année. Aujourd’hui, l’action AMC est à la hausse et les investisseurs sont émouvants.

Source : Helen89 / Shutterstock.com

Le mois dernier a été un sacré tour pour la chaîne de théâtre. D’une part, il a eu sa première grande ouverture depuis le début de la pandémie de coronavirus l’année dernière dans Black Widow de Marvel Studios. Le cinéma a attiré des millions de clients à ses sièges et le film a généré des revenus bruts de 80 millions de dollars lors de son week-end d’ouverture. S’il n’était pas allé directement au streaming, les revenus auraient pu être supérieurs à 140 millions de dollars.

Plus récemment, l’entreprise a suscité des discussions. Il a largement dépassé les estimations de bénéfices, avec un chiffre d’affaires de plus de 444 millions de dollars au deuxième trimestre. Sans oublier, cela a réduit les sorties de trésorerie de près de 70 millions de dollars depuis le premier trimestre. Encore plus excitant pour l’AMC Ape Army est l’annonce de la société qu’elle envisage d’accepter Bitcoin (CCC :BTC-USD) comme moyen de paiement pour ses cinémas ; Le PDG Adam Aron n’a pas encore fourni beaucoup de détails, mais la société a déclaré qu’elle prévoyait de mettre en œuvre cette option de paiement avant la fin de 2021.

Le stock d’AMC obtient un coup de pouce alors que Jim Simons prend une position longue

Renaissance Technologies, l’un des plus grands hedge funds aux États-Unis, mise vraiment sur le succès d’AMC, au grand dam des vendeurs à découvert institutionnels. Le géant de l’investissement de Jim Simons détenait plus de 500 000 actions d’AMC en mars, juste au moment où la saga à court terme de l’action commençait. Aujourd’hui, cependant, les choses ont radicalement changé. Les documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) montrent que le groupe de Simons a augmenté sa position dans AMC à plus de 1,8 million d’actions.

Pour ce faire, RenTech a dû retirer un peu de graisse de son portefeuille. Peut-être encore plus surprenant que l’énorme augmentation de sa participation en actions AMC est l’endroit où il a perdu une partie du poids; le hedge fund a coupé ses avoirs en Tesla (NASDAQ :TSLA) en baisse de 75 %.

Dans l’ensemble, les nouvelles aident AMC à se renforcer encore une fois. L’action a terminé la journée avec un gain de près de 7%, bien qu’elle se soit négociée bien en deçà de son volume de négociation moyen de plus de 174 millions.

A la date de publication, Brenden Rearick n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.