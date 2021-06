Action AMCX ou AMC ? Meme Stocks Frenzy soulève à nouveau les réseaux AMC

Les investisseurs confondent-ils à nouveau leurs AMC ? Actions de Réseaux AMC (NASDAQ :AMCX) ont gagné 41% au cours des trois dernières semaines de négociation tandis que les actions meme Divertissement AMC (NYSE :AMC) a grimpé de 275%. Le stock d’AMCX est-il gratuit ?

Source : Casimiro PT / Shutterstock.com

Cela s’est produit en janvier, puis s’est reproduit en mars. Et même CNBC semble avoir été confus. Les actions AMCX ont connu une hausse de 23% sur deux jours jeudi et vendredi derniers, les échanges avant bourse ayant augmenté de 1,6% aujourd’hui.

Pour être juste, il y a de nombreuses raisons pour une certaine confusion. AMC est l’exploitant du cinéma. AMCX est un fournisseur de télévision en streaming, peut-être mieux connu pour sa série The Walking Dead. Au cours de la dernière décennie, il a ajouté d’autres services de câble de niche comme BBC America, IFC et SundanceTV.

Mais ce qui retient peut-être l’attention des investisseurs, c’est l’intérêt croissant à découvert pour les actions AMCX. Au 4 juin, le ratio de volume court des actions atteignait 21 %. Ce chiffre reflète le nombre total d’actions à découvert négociées divisé par le nombre total d’actions négociées chaque jour. La semaine dernière a commencé avec des actions à 11,68% short. Le ratio de volume court pour les actions AMC était de 19 % ; la semaine dernière, il a fluctué entre 17,26% et 21,31 %.

Les actions d’AMC attirent toujours l’attention des détaillants

En ce qui concerne l’opérateur de cinéma AMC Entertainment, les actions sont également en hausse en pré-marché après avoir perdu 6,68% le 4 juin. L’action AMC surfe sur une deuxième vague d’achats d’investisseurs de détail alimentée par le battage médiatique sur les réseaux sociaux, y compris le bavardage de mème-stock dans le r / WallStreetBets de Reddit forum.

. a rapporté plus tôt dans la journée que les traders institutionnels parient contre un autre rallye massif d’AMC et d’autres actions meme avec un soi-disant “bear put spread”. En utilisant cette stratégie, un investisseur achète un ensemble de contrats de vente, ce qui lui donne le droit de vendre les actions sous-jacentes à un certain prix « d’exercice » pendant un certain temps, et vend un autre ensemble avec un prix d’exercice inférieur valable pour la même période.

Si les actions ne baissent pas, ou baissent moins que prévu, les pertes du trader résultant de l’achat de l’option de vente seront couvertes dans une large mesure par le produit de l’option de vente vendue.

À la date de publication, Robert Lakin n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Le contributeur d’InvestorPlace, Robert Lakin, est un rédacteur et éditeur financier chevronné, qui a notamment travaillé pour Bloomberg News et en tant qu’éditeur de recherche sur les actions d’achat. Son bulletin d’information Substack, TLV Strategist, couvre la scène des affaires en Israël.