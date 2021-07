Action AMRS : pourquoi l’action biotechnologique Amyris tire à la hausse aujourd’hui

Aujourd’hui, société de biotechnologie industrielle Amyris (NASDAQ :AMRS) enregistre des gains impressionnants. Les investisseurs en actions AMRS ont enregistré des gains de plus de 10 % lors d’échanges antérieurs sur un volume important aujourd’hui.

Pour les actions de biotechnologie, de tels mouvements ne sont certainement pas rares. Pour les entreprises opérant dans le domaine de la biologie synthétique comme Amyris, les investisseurs ont des raisons d’être plus optimistes que peut-être avec de nombreuses autres actions biotechnologiques plus spéculatives. La production de l’entreprise d’environ 70 % du squalène mondial à l’aide de cellules de levure modifiées et de canne à sucre est impressionnante. Les cas d’utilisation sur la façon dont les sous-produits génétiquement modifiés de la levure peuvent potentiellement conduire au développement de vaccins, produire des composés synthétiques tels que ceux trouvés dans le cannabis et être utilisés pour d’autres cas d’utilisation sont intrigants.

De plus, les stocks d’édition de gènes ont été en déchirure ces derniers temps. Les investisseurs voient beaucoup de valeur à investir dans les futures découvertes scientifiques que des entreprises comme Amyris peuvent fournir. L’astuce est d’entrer tôt dans de telles pièces.

Plongeons-nous dans une autre raison pour laquelle l’action AMRS décolle aujourd’hui.

L’action AMRS s’envole au milieu de l’intérêt des investisseurs particuliers

Comme vous l’avez peut-être remarqué, les investisseurs particuliers ont trouvé le pouvoir dans le nombre. Et les biotechnologies telles qu’Amyris ont récemment suscité beaucoup d’intérêt chez les investisseurs particuliers.

Que ce soit le modèle commercial ou le ratio de volume court relativement élevé de l’entreprise qui intrigue les investisseurs, l’action AMRS est certainement à l’honneur. En effet, des diligences raisonnables relativement détaillées sur les actions AMRS peuvent être trouvées sur divers sites de médias sociaux. En conséquence, l’action AMRS semble être celle qui prend feu parmi les investisseurs à la recherche de titres à moyenne capitalisation avec beaucoup de potentiel de hausse.

Actuellement, Amyris n’est pas une entreprise avec une petite valorisation. Cela dit, à moins de 15 $ par action, les investisseurs particuliers voudront peut-être prendre le pari de ramasser quelques actions. Les actions d’édition de gènes telles qu’Amyris sont certainement de nature spéculative. Cependant, les investisseurs pariant sur une autre vague de sentiment de risque semblent aimer ce nom aujourd’hui.

Les investisseurs doivent se rappeler qu’il s’agissait d’une action boursière inférieure à 2 $ par action à la fin de l’année dernière. Par conséquent, cette hausse rapide du cours de l’action doit être considérée dans son contexte. Les investisseurs doivent se rappeler de pratiquer une discipline de portefeuille appropriée en dimensionnant ces positions en conséquence.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.