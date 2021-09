Action APLS : les résultats des essais qui font plonger Apellis Pharmaceuticals aujourd’hui

in

Aujourd’hui, entreprise biopharmaceutique mondiale Produits pharmaceutiques Apellis (NASDAQ :APLS) coule, dur. Les actions de l’APLS ont chuté de plus de 50% dans les échanges tôt le matin, s’étant légèrement redressées pour atteindre une perte de 40% au moment de la rédaction.

Source : Shutterstock

En effet, une telle décision est révélatrice d’une grande nouvelle. Et étant donné qu’Apellis est un jeu biopharmaceutique, les investisseurs peuvent correctement deviner que cela a à voir avec les résultats des essais.

Les résultats de l’essai de phase 3 de la société sur un traitement contre les maladies oculaires sont arrivés aujourd’hui. Malheureusement pour les investisseurs, ces résultats n’étaient pas ce à quoi ils s’attendaient.

Examinons ce qui a été annoncé et pourquoi ce titre se vend si durement.

L’action APLS s’effondre sur les résultats des essais cliniques

Les essais de phase 3 sont parmi les plus grands catalyseurs pour les sociétés biopharmaceutiques. Ces essais sont considérés comme les plus cruciaux pour obtenir l’approbation de médicaments spécifiques. En conséquence, les investisseurs dans les actions APLS semblent avoir placé de grands espoirs dans l’étude DERBY et OAKS de la société pour le pegcetacoplan intravitréen.

Le cours de l’action de la société est passé d’environ 40 dollars par action en avril à environ 65 dollars par action fin août. Cependant, les résultats d’aujourd’hui ont ramené les actions APLS à un niveau aussi bas que 27,50 $ dans les échanges intrajournaliers.

Pourquoi?

Eh bien, l’une des deux études menées n’a pas atteint son critère d’évaluation principal. L’étude DERBY de la société n’a pas abouti à la réduction de la croissance des lésions d’atrophie géographique (AG) espérée par la société.

Avec une étude réussie, Apellis prévoit de soumettre sous peu une demande de drogue nouvelle à la Food and Drug Administration (FDA). Cependant, les analystes ont récemment abaissé la note de l’action APLS sur le « mélange » de l’actualité. Il semble que les analystes – et le marché au sens large, d’ailleurs – prenaient en compte des probabilités élevées de succès pour les deux essais.

En effet, tout espoir n’est pas perdu pour le stock APLS. Il y a encore une chance que la FDA approuve le médicament pegcetacoplan de la société. Cependant, il semble que la route vers l’approbation ne soit pas aussi sûre qu’elle l’était hier. Étant donné que chaque action représente des probabilités statistiques de succès de différentes manières, cette nouvelle a naturellement eu un impact sur les investisseurs.

Reste à voir où ira le stock APLS à partir d’ici. Cependant, ce sera certainement un titre intrigant à garder sur la liste de surveillance pour le moment.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.