Action APXT: L’action SPAC Pullback Left Apex Technology est trop bon marché

Fin novembre, société d’acquisition à vocation spéciale (SPAC) Technologie Apex (NASDAQ:APXT) a annoncé sa fusion avec la société de gestion de données AvePoint. L’action APXT a grimpé en flèche aux nouvelles.

Les actions ont gagné 29%. Pas plus tard qu’au début de février, ils étaient évalués à plus de 16 $, contre 10 $ de prix de fusion.

Bien sûr, c’était un environnement très différent pour les SPAC. Au début de cette année, le groupe semblait être de l’argent facile. De nombreux SPAC ont grimpé en flèche avant même l’annonce d’un accord.

Et bon nombre de ces actions avaient besoin d’un recul. Certains avaient besoin d’un énorme recul. L’investissement nécessite du travail et une diligence raisonnable; lorsque presque tous les membres d’un groupe sont en plein essor, c’est presque toujours insoutenable.

Mais ce recul ressemble maintenant beaucoup au rallye. Les achats sans discernement à la hausse sont devenus des ventes sans discrimination à la baisse. L’action APXT approchant du prix de fusion de 10 $, la vente ici est tout simplement allée trop loin.

Le cas d’AvePoint

L’optimisme initial à l’égard du rapprochement entre Apex et AvePoint avait du sens.

AvePoint est un leader de la gestion des données pour la plus grande plate-forme cloud. Jusqu’à présent, sa croissance a été solide. L’entreprise est bien rentable, avec des marges d’exploitation ajustées de 12% en 2020.

Il y a aussi des vents arrière qui soufflent. La nouvelle pandémie de coronavirus a accéléré le passage au cloud depuis le site. C’est une tendance dans le sweet spot d’AvePoint.

Et l’adoption accrue à plus long terme du travail à distance devrait également stimuler la croissance. Le travail à distance nécessite des offres cloud plutôt que sur site. Cela soulève également des besoins importants en matière de gestion et de sécurité des données – besoins qu’AvePoint répond.

Novembre vs mai

Alors, qu’est-ce-qu’il s’est passé?

Encore une fois, les SPAC se sont vendus. La pression sur les actions APXT s’aligne parfaitement avec de nombreuses autres actions SPAC.

Ce n’est pas comme si AvePoint avait fait beaucoup, voire rien du tout, pour changer les esprits des investisseurs. Si quoi que ce soit, les nouvelles de l’entreprise semblent positives.

Début mars, la société a publié les résultats 2020 d’AvePoint, qui affichaient une croissance des revenus de 31%. C’était cinq points de mieux que ce que l’entreprise avait prévu à la fin novembre. Non seulement la meilleure croissance est-elle une bonne nouvelle, mais le fait que les prévisions aient été publiées si tard dans l’année suggère qu’AvePoint a terminé 2020 en force.

Les résultats préliminaires du premier trimestre, publiés le mois dernier, semblent également être de bonnes nouvelles. Les revenus d’abonnement d’AvePoint ont augmenté de 49% au cours du trimestre et la société a relevé ses perspectives de chiffre d’affaires pour l’année entière.

Fait inhabituel, l’entreprise procède même à un rachat d’actions. Ce n’est certainement pas un énorme rachat: 20 millions de dollars contre une capitalisation boursière pro forma pour AvePoint de près de 1,8 milliard de dollars. Mais AvePoint utilise sa trésorerie d’entreprise existante pour acheter des actions APXT sur le marché libre.

C’est un vote de confiance. Compte tenu des résultats de 2020 et du premier trimestre de l’exercice 2021, cette confiance semble méritée.

Le pullback dans le stock APXT

Dans ce contexte, la baisse du stock APXT n’a aucun sens. Mais dans un autre, il pourrait y avoir un peu de logique.

Même avec le recul à 10 $, les actions ne sont pas vraiment bon marché. Sur la base des prévisions de revenus pour cette année, APXT se négocie à environ 9x ses revenus. En utilisant les projections de bénéfice d’exploitation du prospectus récent, l’action est évaluée à environ 250 fois le bénéfice net ajusté de cette année (bien que ces mêmes projections prévoient une croissance d’environ 100% en 2022).

Mais dans le contexte, les deux multiples ont du sens. Pour un jeu cloud en pleine croissance, les revenus 9x sont bon marché sur une base relative. Les multiples de bénéfices sont déflatés par des investissements judicieux dans l’entreprise, qui réduisent les bénéfices à court terme en échange de gains à long terme. C’est exactement ce qu’une entreprise comme AvePoint devrait faire, en particulier avec le début de la transition vers le cloud uniquement.

Par mesures fondamentales, l’action APXT semble encore relativement bon marché, même si les multiples titres suggèrent le contraire. Cela ne veut pas dire qu’il s’agit d’un jeu de valeur, mais plutôt que sa croissance actuelle suggère une hausse à long terme si l’entreprise continue de s’exécuter.

Sur ce marché, et dans ce secteur, c’est vraiment tout ce qu’un investisseur peut demander. Et étant donné que bon nombre de ces investisseurs étaient prêts à payer 17 $ l’action il y a à peine quelques mois, obtenir AvePoint pour le prix de fusion de 10 $ semble en effet une bonne affaire.

