Action APXT: malgré les revers SPAC, la fusion d’AvePoint d’Apex est un gagnant

Le boom des sociétés d’acquisition à vocation spéciale (SPAC) s’est rapidement transformé en un effondrement. Il n’est pas difficile de comprendre pourquoi. Un groupe de SPAC assemblés à la hâte sont tous arrivés sur le marché en même temps et ont ensuite déçu les investisseurs. Les SPAC antérieurs à 2020 étaient également connus pour leurs performances décevantes. Il n’est donc guère choquant que les gens les fuient une fois de plus. Cependant, cette aversion conduit à acheter des opportunités pour de bons SPAC pris entre deux feux. Un tel exemple est Acquisition de la technologie Apex (NASDAQ:APXT), qui devrait fusionner avec AvePoint bientôt. Examinons de plus près l’histoire derrière l’action APXT.

Source: Dmitry Demidovich / ShutterStock.com

AvePoint est un lecteur logiciel essentiel dans le Microsoft (NASDAQ:MSFT) écosystème logiciel. En fait, AvePoint a remporté le prix «Partenaire de l’année» de Microsoft à cinq reprises. Plus précisément, AvePoint aide les entreprises à migrer leurs données vers Microsoft 365.

Compte tenu de la part de marché détenue par Microsoft Office au fil des ans, il n’est pas surprenant qu’AvePoint ait trouvé un énorme marché aidant les entreprises à protéger, sécuriser et transférer leurs données variées depuis des emplacements hors ligne vers l’offre cloud de Microsoft.

AvePoint n’est pas juste un autre SPAC

Notre propre Will Ashworth a récemment publié un excellent article sur AvePoint. En écrivant à propos de l’entreprise, il a d’abord cherché à prouver qu’AvePoint n’était qu’une autre start-up devenue publique trop rapidement. Mais, comme il l’a rapidement réalisé, AvePoint a en fait une tonne d’expérience et de crédibilité qui le distingue de la plupart des SPAC.

AvePoint est en affaires depuis maintenant 20 ans, ce qui la rend bien plus établie que la plupart de ses concurrents logiciels en tant que service (SaaS). De plus, l’entreprise génère déjà jusqu’à 130 millions de dollars de revenus annuels récurrents. Ce n’est pas un mauvais résultat pour aucun compte. Il se distingue particulièrement par rapport au paysage SPAC, où de nombreuses entreprises n’ont pas encore généré de ventes significatives.

De nombreux investisseurs, naturellement, annulent tous les SPAC après avoir vu certains des accidents dans l’espace des véhicules électriques (VE). Cependant, AvePoint ne mérite pas d’être vu sous le même jour.

Alors, pourquoi AvePoint ne monte-t-il pas en flèche?

En surface, les actions APXT ressemblent à un slam dunk. Alors pourquoi les actions ne se négocient-elles que légèrement au-dessus du prix d’offre SPAC de 10 $? D’une part, il y a le malaise général du SPAC. En mars, l’indice SPAC de CNBC avait chuté de 20% par rapport aux sommets, et il y a eu peu de reprise depuis lors.

La Securities and Exchange Commission (SEC) a déjà publié des normes plus strictes concernant la comptabilisation des warrants SPAC. Les bons de souscription sont un gros édulcorant dans de nombreuses transactions SPAC. Ainsi, les entraver pourrait nuire à l’attrait des SPAC en général par rapport aux offres publiques initiales (IPO) traditionnelles. Sans s’arrêter là, la SEC envisage de nouvelles restrictions sur les SPAC, telles que la limitation des projections de revenus dans les présentations aux investisseurs de la SPAC.

En théorie, cela ne devrait pas nuire aux SPAC existants. Après tout, l’accord AvePoint est déjà proche de sa conclusion. Au moment où les normes supplémentaires de la SEC entreront en vigueur, AvePoint devrait déjà être seul avec son nouveau symbole boursier et sa nouvelle entité. Cependant, les commerçants considèrent actuellement la plupart des SPAC comme coupables par association, indépendamment de l’activité sous-jacente ou de la qualité de la transaction.

Un risque à plus long terme est qu’AvePoint soit potentiellement trop dépendante du succès de Microsoft pour mener ses activités. Jusqu’à présent, c’était un bon pari. Microsoft a tiré à tous les cylindres ces dernières années, ce qui a également été un fort vent arrière pour ses principaux partenaires. Cependant, si les offres de Microsoft perdent un jour leur attrait de masse, ce serait un inconvénient pour AvePoint.

À son honneur, AvePoint a déjà déplacé son modèle commercial de la vente de licences logicielles vers le SaaS, et pourrait être en mesure de s’ajuster à nouveau si nécessaire si la relation Microsoft change. Cependant, les investisseurs continueront de considérer sa dépendance à Microsoft comme un facteur de risque potentiel.

Verdict de l’action APXT

Au moins jusqu’à la conclusion de l’accord SPAC, il y a un plancher de 10 $ sur les actions APXT. C’est parce que, dans un SPAC, un propriétaire peut échanger au pair s’il n’aime pas une offre. Cela crée un risque / récompense à court terme favorable, car la baisse n’est que d’un dollar par action, mais la hausse pourrait être considérablement plus élevée si le sentiment s’améliorait à nouveau pour les SPAC et / ou les petites actions de croissance.

Et, à plus long terme, c’est une entreprise crédible et éprouvée. Ce n’est en aucun cas un autre SPAC fly-by-night. AvePoint a plus à accomplir en termes de génération de flux de trésorerie et de bénéfices solides. Cependant, la situation des revenus est déjà bonne et la société répond à un vaste besoin de clients.

Il n’est pas difficile de voir comment AvePoint pourrait être un grand gagnant dans les années à venir. Le récent recul des actions SPAC crée ici une opportunité d’achat intéressante pour l’action APXT.

A la date de publication, Ian Bezek ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Ian Bezek a écrit plus de 1 000 articles pour InvestorPlace.com et Seeking Alpha. Il a également travaillé comme analyste junior pour Kerrisdale Capital, un fonds spéculatif de 300 millions de dollars basé à New York. Vous pouvez le joindre sur Twitter à @irbezek.