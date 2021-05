Action ARBKF: Ce qu’il faut savoir sur l’accord Crypto Climate qui envoie Argo Blockchain plus haut

Société d’extraction de crypto basée à Londres Argo Blockchain (OTCMKTS:ARBKF) le titre reçoit un coup de pouce aujourd’hui grâce à quelques mouvements commerciaux. Une nouvelle installation minière au Canada et la signature de la société sur l’accord Crypto Climate est un signe d’un changement à venir dans le domaine de la cryptographie.

Source: Shutterstock

Hier, Argo a annoncé qu’elle achetait des installations minières de cryptographie hydroélectriques au Québec. À la suite du renoncement d’Elon Musk à autoriser Bitcoin (CCC:BTC-USD) paiements pour Tesla (NASDAQ:TSLA) véhicules, l’annonce est digne d’intérêt. Les opérations minières de la blockchain se réveillent avec le bilan environnemental de l’industrie, et beaucoup travaillent immédiatement pour réduire leur empreinte carbone.

La signature de l’accord Crypto Climate Accord par la société est encore plus remarquable, une annonce faite par Argo ce matin. Le CCA est une nouvelle initiative de crypto-climat passionnante qui vise à annuler les effets néfastes sur l’environnement de l’exploitation minière de masse.

Crypto Climate Accord: l’Initiative Boosting ARBKF Stock

Les nouvelles du CCA ont déjà fait grimper la valeur des actions d’Argo aujourd’hui alors que l’intérêt des investisseurs est piqué. Mais qu’est-ce que le Crypto Climate Accord et que signifie-t-il pour l’avenir de l’extraction de crypto-monnaies?

Le CCA s’inspire de l’Accord de Paris sur le climat et vise à atteindre deux objectifs principaux. Le premier objectif est d’atteindre des émissions nettes de carbone nulles par les signataires de l’ACC d’ici 2030; le second est d’avoir un ensemble de normes et d’outils d’ici 2025 qui permettront d’atteindre le premier objectif à temps.

L’accord s’appuie sur six principes fondamentaux. Travailler rapidement, reconnaître la portée du travail et s’appuyer sur les progrès existants constituent la première moitié. La seconde moitié met l’accent sur le fait de faire le travail sur une base volontaire et de contribuer à un ensemble de technologies décentralisées et axées sur la communauté.

Argo adhère au CCA aux côtés de Solutions DMG Blockchain (OTCMKTS:DMGGF). Les deux sociétés sont les premières signataires de l’accord, une étape majeure vers l’intégration d’autres opérations. Le CCA bénéficie du soutien de diverses autres sociétés de cryptographie et de blockchain. Ondulation (CCC:XRP-USD), ConsenSys et Partages de pièces ont tous offert leur soutien, parmi 42 autres.

A la date de publication, Brenden Rearick ne détenait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.