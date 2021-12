Action Arcade Wrestling obtient une bande-annonce festive avant la sortie du commutateur 2022

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Action Arcade Lutte arrive sur Switch l’année prochaine, et pour célébrer la saison des vacances, nous avons reçu une bande-annonce festive spéciale.

Le jeu a été lancé sur d’autres formats plus tôt cette année et s’inspire des grapplers d’arcade des années 90 comme Maîtres du chelem du samedi soir et WWF Wrestlemania. Il y a un système de contrôle simple à deux boutons et un accent sur l’accessibilité.

Voici quelques relations publiques :

Action Arcade Lutte apporte tout ce que vous aimez des jeux de lutte des années 90 avec sa propre touche de chaos et de plaisir. Rejoignez l’action et traversez les cordes dans cette extravagance de lutte d’arcade au rythme effréné pour faire sortir les jeux de lutte trop simulés du ring ! Choisissez parmi une liste de plus de 30 lutteurs scandaleux exécutant leurs attaques puissantes et leurs capacités de super-héros dans le jeu de lutte le plus exagéré jamais conçu.

Si cela ne vous suffit pas, sautez dans le AAW Wrestle Lab pour créer votre lutteur ultime. Le Wrestle Lab fournit une quantité sans précédent d’outils de création où les joueurs peuvent libérer leur créativité. Que ce soit votre super-héros préféré ou le monstre le plus redouté, le Wrestle Lab n’est limité que par votre imagination.

– Satisfaction de l’action de gameplay rétro – Les commandes intuitives à 2 boutons permettent aux joueurs de tous âges et de tous niveaux de se lancer facilement dans le chaos de la lutte d’arcade.

– Un match pour chaque style – Plus de 25 modes de jeu jouables sont prévus, notamment un contre un, par équipe, un match à trois, un match à quatre, des matchs d’élimination de 4 à 10 personnes, Tornado Tag, Battle Royal et plus encore !

– Liste de lutteurs extraordinaires – Choisissez parmi plus de 30 lutteurs uniques ressemblant à des super-héros que vous ne trouverez nulle part ailleurs.

– Old School Flair – Les visuels 3D cel-shaded apportent un look d’arcade vibrant qui capture le passé scandaleux et coloré des jeux de catch.

– Folie animée – Plus de 700 animations faites à la main pour capturer parfaitement le mouvement et les bouffonneries qui rendent AAW unique dans le monde de la lutte.

– Personnalisation à gogo – La suite de création GRATUITE met plus de puissance créative entre les mains des joueurs. De nombreuses options de lutteur et d’arène sont disponibles, notamment le morphing du corps, les téléchargements de textures, le mappage UV, les affectations de mouvements, les accessoires basés sur la physique et plus encore. Créez des monstres redoutables, des super-héros préférés, des icônes rasslins… devenez fou avec la liberté créative du Wrestle Lab !