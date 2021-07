Action ARPO: 12 choses à savoir sur Aerpio Pharma alors que la mise à niveau des analystes fait monter les actions en flèche

Pharmaceutique Aerpio (NASDAQ :ARPO) l’action s’envole jeudi après qu’une mise à niveau des analystes a donné un coup de pouce aux actions de la société aujourd’hui.

Source : Bukhta Yurii / Shutterstock.com

Jetons un coup d’œil à cette nouvelle et à ce que les investisseurs potentiels de l’ARPO doivent savoir ci-dessous.

L’analyste de HC Wainwright, Robert Burns, est aujourd’hui responsable de la mise à niveau qui a le stock ARPO en mouvement. Sa nouvelle note pour la société biopharmaceutique la fait passer d’une note neutre à une note d’achat. Cela correspond à la note consensuelle de l’action, qui se compose de deux notes d’achat. Les bonnes nouvelles pour les actions ARPO se poursuivent, Burns fixant un objectif de prix de 22 $ pour les actions. C’est un objectif de cours incroyablement haussier par rapport au consensus de 2,75 $ par action. Cela représente également une hausse massive de 1 186,6% par rapport au cours de clôture de l’action penny de 1,74 $ à la clôture de mercredi. Alors pourquoi le HC Wainwright adopte-t-il une position aussi haussière sur l’action ARPO ? Tout cela a à voir avec son accord de fusion avec Aadi Biosciences. Burns affirme que l’accord devrait mettre la société combinée sur une « voie solide pour devenir une entreprise autonome au stade commercial avec un produit phare différencié ayant une applicabilité dans plusieurs indications spécialisées en oncologie ». L’action ARPO connaît des échanges intenses aujourd’hui suite à l’annonce de la mise à niveau des analystes. Au moment d’écrire ces lignes, plus de 117 millions d’actions ont changé de mains. C’est un bond énorme par rapport à son volume de négociation moyen quotidien d’environ 5,6 millions d’actions.

L’action ARPO était en hausse de 57,9% jeudi matin et de 158,6% depuis le début de l’année.

