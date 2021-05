Action ASXC: la technologie Senhance nécessite une vision à long terme des investisseurs

À la surface, Chirurgie Asensus (NYSEAMERICAIN:ASXC) le stock ressemble à un autre SPAC de pulvérisation.

Mais ce n’est pas un SPAC. Cette société est devenue publique sous le nom de TransEnterix en 2014. Elle a levé 52 millions de dollars pour un système de chirurgie robotique alors appelé SurgiBot. C’était un titre chaud en 2018, atteignant 84 $ par action avant de s’effondrer. Il a été durement battu sur le marché par Chirurgie intuitive (NASDAQ:ISRG) Le robot DaVinci, qui a depuis atteint une capitalisation boursière avoisinant les 100 milliards de dollars.

Maintenant, l’ancien TransEnterix est de retour, avec un nouveau nom, un nouveau symbole boursier et un nouveau concept. Il vend Senhance, spécialisé dans les procédures abdominales effectuées à travers de minuscules incisions en «trou de serrure». Senhance utilise la rétroaction haptique, le contrôle de la caméra oculaire et la visualisation 3D pour gérer des instruments aussi petits que 3 mm.

Depuis le changement du symbole boursier en ASXC début mars, les actions sont en baisse de 36%. Compte tenu de ses chiffres du premier trimestre, une perte de 19 millions de dollars, 8 cents par action, sur un chiffre d’affaires de 2 millions de dollars, même sa capitalisation boursière de 564 millions de dollars peut sembler généreuse.

Mais si Senhance est vraiment la percée que le magasin de presse de la société prétend être, les spéculateurs d’aujourd’hui peuvent se retrouver avec des rêves de champagne et de caviar.

La marche de la presse

Au cours des six derniers mois, Asensus a produit un flux constant de communiqués de presse concernant l’adoption et l’utilité potentielle de Senhance.

L’entreprise a lancé un centre de formation aux Pays-Bas. Cinq hôpitaux allemands ont lancé des programmes pour utiliser le système. Senhance a également obtenu l’approbation pour la chirurgie générale. Il a été approuvé à l’origine uniquement pour une utilisation dans les procédures abdominales, des choses comme l’élimination de polypes du côlon possiblement cancéreux.

Un bronzage Oppenheimer conférence de la semaine dernière Les dirigeants d’Asensus ont appelé ce qu’ils font de la chirurgie guidée par la performance. Mais DaVinci d’Intuitive reste le gorille de 800 livres dans l’espace. La dernière présentation d’Asensus affirme que son système peut effectuer une hystérectomie pour moins de la moitié du coût de DaVinci une fois installé.

Il n’y a plus que 28 unités Senhance installées sur 13 sites aux États-Unis, en Europe et au Japon. Asensus se concentre sur l’obtention de l’approbation de la FDA pour ses instruments articulés et son unité chirurgicale intelligente.

Pendant ce temps, l’effort de vente se poursuit.

La marche de l’argent

Parce que Senhance est un achat très réfléchi, même pour les grands hôpitaux, Asensus brûle toujours de l’argent, comme le montrent les résultats du premier trimestre. C’est lever des liquidités grâce à de nouvelles ventes d’actions. Oppenheimer, qui compte l’un des deux analystes suivant l’action, est l’un des vendeurs.

En mars, j’ai écrit que vous devez être patient avec ASXC. Ce n’est pas une action à échanger. C’est une spéculation qui prendra des années à se concrétiser. Mais attendre de la patience de Wall Street, c’est comme attendre de la courtoisie d’un fan de Knick. En 2021, l’action s’est vendue jusqu’à 6,32 $ par action et pour aussi peu que 1,52 $. Son prix actuel est basé sur un mouvement de deux semaines de 1,60 $.

Comme l’a écrit notre Robert Lakin la semaine dernière, le dernier mouvement est basé sur HC Wainwright initier la couverture avec une note «d’achat». Cela a provoqué l’enthousiasme des investisseurs en actions penny. La couverture a envoyé des actions en hausse de 27% en une seule journée. Cela reflète la faible capitalisation boursière actuelle.

L’action ASXC a besoin de patience

Notre Louis Navillier attribue à l’action ASXC une note «B», bien qu’il soit impressionné par les progrès de l’entreprise. Faisan Farooque l’aime aussi sur le long terme.

Le long terme est la seule façon de jouer à cela. Il s’agit d’un véritable investissement en capital-risque, où la patience est une vertu. Le risque vient avec le territoire.

Asensus ne doit pas faire rapport avant le 11 août. Avec seulement deux analystes qui le suivent, et peu de vendeurs à découvert, vous pouvez entrer à votre guise et attendre les nouvelles. Ne prêtez pas beaucoup d’attention aux fluctuations quotidiennes des prix et n’investissez pas d’argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. N’oubliez pas TransEnterix, mais soyez un investisseur, pas un commerçant. Laissez le temps opérer sa magie et laissez la direction faire son travail.

