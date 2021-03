Action ASXC: malgré le changement de nom, Asensus est toujours à éviter

Plus tôt ce mois-ci, l’action Transenterix (TRXC) est devenue Chirurgie Asensus (NYSEAMERICAIN:ASXC). Mais, comme on dit, ne jugez pas un livre par sa couverture. Un jeu de chirurgie numérique, le stock ASXC reste la même mauvaise opportunité qu’il était sous son surnom antérieur.

Source: Dmytro Zinkevych / Shutterstock.com

Qu’est-ce que je veux dire quand je dis mauvaise opportunité? Négociant pour des sous aussi récemment que fin décembre, ce stock de centimes est rapidement devenu un «stock meme» pendant la folie du marché à la fin de janvier et au début de février. Comme j’en ai discuté le mois dernier, le titre a trouvé son chemin sur le radar de Reddit les commerçants.

Mais leur empilement dans le stock n’avait pas grand-chose à voir avec les changements apportés à ses fondamentaux. En achetant sur le battage médiatique plutôt que sur les chiffres, les actions ont atteint des niveaux insoutenables. Pendant ce temps, la société a pleinement profité de sa force récente, levant plus de 110 millions de dollars de capital via deux offres d’actions – 31,25 millions de dollars en janvier et 79,6 millions de dollars en février.

Pourtant, le «rallye de Reddit», qui a envoyé le titre à près de 7 dollars par action, n’a pas été long pour ce monde. Inversant le cours en tandem avec les actions meme en général, les actions ont reculé d’environ 50% par rapport à leurs sommets. Attendez-vous à ce que les baisses se poursuivent, alors que les spéculateurs renflouent et que les résultats ne justifient pas la capitalisation boursière encore gonflée de plus de 80 millions de dollars de cette action.

En bref, il est clair ce qui reste le meilleur choix: éviter.

Dites bonjour au stock ASXC, identique à l’ancien TRXC

Son nom a peut-être changé. Pourtant, c’est toujours la même mauvaise histoire en ce qui concerne Asensus. Le principal produit de la société de chirurgie numérique est son système de laparoscopie Senhance. Senhance se vante d’inaugurer «une nouvelle ère de chirurgie mini-invasive».

Mais ne soyez pas dupe. Bien qu’il puisse se présenter comme étant à la pointe de la technologie, Senhance n’est pas vraiment un nouveau produit. L’ancien Transenterix l’a sorti à la fin des années 2010 – avec des résultats décevants. Bien sûr, le produit disponible aujourd’hui a été amélioré. Cependant, la société est depuis longtemps déterminée à transformer ce flop initial en un succès pour un appareil médical.

En l’augmentant avec son unité chirurgicale intelligente exclusive, il est possible qu’Asensus ait rendu le produit plus viable sur le plan commercial. L’annonce récente de l’obtention de l’autorisation de la Food and Drug Administration (FDA) pour son utilisation en chirurgie générale peut également indiquer de meilleures perspectives en ce qui concerne les ventes aux États-Unis.

Pourtant, jusqu’à présent, ces améliorations n’ont pas produit de résultats financiers tangibles. En 2020, l’entreprise n’a généré que 3,2 millions de dollars de chiffre d’affaires. Et, malgré l’engouement suscité ces derniers temps, ses ventes ne devraient grimper qu’à environ 7,6 millions de dollars en 2022.

Bien sûr, l’action ASXC pourrait être une «histoire» qui prend des années à se dérouler. Avec les augmentations de capital susmentionnées, Asensus dispose de suffisamment de liquidités pour financer son expansion. Mais, ce «gain» semble être plus que pris en compte dans le cours actuel des actions.

Potentiel à long terme entièrement évalué

Comme je l’ai dit ci-dessus, l’action ASXC affiche actuellement une capitalisation boursière de plus de 800 millions de dollars. De toute évidence, cela n’est pas basé sur des résultats à court terme.

Bien sûr, une évaluation entièrement basée sur des projections n’est pas un facteur décisif immédiat. Il existe de nombreuses situations où les perspectives d’avenir compensent largement les performances actuelles.

Malheureusement, ce n’est pas le cas ici. À environ 3,50 $ par action, l’action Asensus prend pleinement en compte les perspectives à long terme de la société – et plus encore. Mais le plus gros problème ici n’est pas que les actions d’aujourd’hui reflètent les résultats loin dans le futur. Ce sont les probabilités à long terme que ces projections haussières se concrétisent.

Qu’est ce que je veux dire? Il est encore trop tôt pour dire si maintenant – avec plus de 100 millions de dollars dans son trésor de guerre et les améliorations apportées à son système Senhance – ce produit est prêt à devenir le prochain appareil médical à succès. En d’autres termes, au lieu de ventes dans les sept chiffres bas, l’entreprise peut-elle même réaliser des ventes de plus de 100 millions de dollars par an?

C’est le genre de croissance nécessaire simplement pour rationaliser sa valorisation actuelle aujourd’hui. Et, sans aucune indication que ce soit au coin de la rue, il y a peu de raisons de s’attendre à ce que l’action ASXC commence à rebondir vers des sommets antérieurs. Cependant, il y a beaucoup à suggérer que cette action Reddit continuera d’abandonner ses gains du début de 2021.

Je parle d’un cratère en dessous de 1 $ par action. Avec peu sur son bilan en plus des 110 millions de dollars de produits de vente d’actions (qui vont brûler rapidement, sur la base de la consommation de trésorerie historique de la société), ASXC pourrait chuter de 75% – et pourrait encore être surévalué.

Alors que les traders Reddit quittent la pièce, restez à l’écart

Même parmi les dizaines de stocks memes qui ont atteint des évaluations désordonnées, la situation avec Asensus est ridicule. Au moins avec d’autres actions Reddit – comme celles de l’espace du cannabis – il existe une tendance générale pour aider à justifier le battage médiatique. Ce n’est pas le cas ici.

Et avec le jury toujours sur le système de chirurgie numérique Sehance, il est inutile d’acheter des actions ASXC au prix gonflé d’aujourd’hui. Avec un inconvénient possible, il est préférable de rester à l’écart.

Sur les actions de Penny et les actions à faible volume: à quelques rares exceptions près, InvestorPlace ne publie pas de commentaires sur les entreprises dont la capitalisation boursière est inférieure à 100 millions de dollars ou qui négocient moins de 100 000 actions chaque jour. C’est parce que ces «penny stocks» sont souvent le terrain de jeu des escrocs et des manipulateurs de marché. Si jamais nous publions des commentaires sur une action à faible volume qui pourrait être affectée par nos commentaires, nous exigeons que les rédacteurs d’InvestorPlace.com divulguent ce fait et avertissent les lecteurs des risques.

En savoir plus: Penny Stocks – Comment profiter sans se faire arnaquer

À la date de publication, ni Matt McCall ni le membre du personnel de recherche d’InvestorPlace responsable de cet article n’occupaient (directement ou indirectement) des positions sur les titres mentionnés dans cet article.

Matthew McCall a quitté Wall Street pour réellement aider les investisseurs – en les faisant entrer dans les tendances les plus importantes et les plus révolutionnaires du monde AVANT quiconque. Cliquez ici pour voir ce que Matt a dans sa manche maintenant.