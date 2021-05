Action ASXC: Pourquoi le jeu populaire Asensus Surgical grimpe aujourd’hui

Les actions de Chirurgie Asensus (NYSEMKT:ASXC) se réchauffent à nouveau parmi les investisseurs en actions penny. Le cours de l’action ASXC a augmenté de 8% en pré-bourse mercredi matin après l’annonce d’une nouvelle couverture par les analystes.

Asensus Surgical est une société pionnière «d’un nouveau standard de chirurgie pour un contrôle accru, moins de variabilité et des résultats toujours supérieurs». Les offres de la société visent à intégrer l’apprentissage automatique et l’intelligence automatisée pour améliorer les résultats chirurgicaux. Plus précisément, Asensus se concentre sur les procédures chirurgicales laparoscopiques.

Le mouvement d’aujourd’hui n’est que la dernière en date de l’action des prix à la hausse et à la baisse sur l’action ASXC. Il y a un an, les actions étaient de 33 cents la pièce. À la fin de 2020, les investisseurs ont poussé ce chiffre à 63 cents. Une course haussière passionnante en janvier et février a culminé à 6,95 $ l’action le 10 février avant un recul à 4,15 $ le 19 mars. Mais ce n’était rien. Le 20 avril, le cours de l’action a atteint un creux de 1,48 $. Il a été récupéré le mois dernier à la clôture d’hier à 2,03 $.

Les analystes de HC Wainwright ont lancé aujourd’hui une couverture sur l’action ASXC avec une note «d’achat». La couverture intervient moins de deux semaines après la publication de ses résultats du premier trimestre par Asensus, rapportant un chiffre d’affaires de 2,1 millions de dollars contre 600 000 dollars au cours des trois mois clos le 31 mars 2020. Le chiffre d’affaires du premier trimestre de 2021 comprenait 1,3 million de dollars dans son système chirurgical Senhance ventes, 400 000 $ en instruments et accessoires et 400 000 $ en services.

Les montagnes russes de stock ASXC soutenues par les nouvelles de produits

Le 19 janvier, la société a annoncé qu’elle avait reçu l’approbation du marquage CE pour l’unité chirurgicale intelligente (ISU) qui permet des capacités de vision industrielle sur son système Senhance. Le 3 mars, la société a annoncé qu’elle avait reçu une autorisation supplémentaire de la FDA américaine pour cette plate-forme. Cette autorisation permettra l’expansion des indications du système en chirurgie générale aux États-Unis.

Compte tenu de l’impact de la pandémie sur les interventions chirurgicales électives, les investisseurs semblent parier sur une forte augmentation de la demande dans les mois à venir.

Comme pour tout penny stock, la meilleure stratégie consiste à rassembler les données disponibles et si vous aimez toujours la société, restez dans le commerce jusqu’à ce qu’il y ait une raison impérieuse de vendre vos actions.

A la date de publication, Robert Lakin ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Robert Lakin, contributeur à InvestorPlace, est un rédacteur et rédacteur financier chevronné, qui a notamment travaillé pour Bloomberg News et en tant que rédacteur en chef de la recherche sur les actions.