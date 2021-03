Action ATNF: Pourquoi 180 sciences de la vie grimpent en flèche aujourd’hui

Aujourd’hui, les investisseurs 180 Sciences de la vie (NASDAQ:ATNF) et ATNF stock sont des campeurs très heureux. En effet, un gain intrajournalier de 18% au moment de la rédaction le fera.

Il semble que les investisseurs soient intrigués par un podcast récent dans lequel la société a approfondi son modèle d’entreprise et les marchés qu’elle cherche à cibler.

En tant qu’entreprise de biotechnologie préclinique, plus de clarté en ce qui concerne le développement des produits et les délais est toujours une bonne chose. Ainsi, les investisseurs semblent apprécier les informations supplémentaires sur ce sur quoi travaille actuellement 180 Sciences de la vie.

Voici ce que les investisseurs doivent savoir sur l’action ATNF aujourd’hui.

Que font 180 sciences de la vie?

180 Life Sciences se concentre sur le développement de nouveaux traitements pour diverses formes d’inflammation, de fibrose et de douleur. La société a un certain nombre d’études précliniques et cliniques en cours, avec un pipeline attendu de médicaments qui a enthousiasmé les investisseurs. En effet, cette recherche est soutenue par des institutions de renommée mondiale. En conséquence, la société estime que cette recherche a le potentiel de débloquer des marchés avec d’importants besoins non satisfaits.

Les travaux de 180 Life Sciences sur les anticorps anti-facteur de nécrose tumorale (anti-TNF) revêtent une importance particulière. La société espère que cette recherche pourra aboutir à des résultats significatifs pour la recherche de médicaments ciblant tout, de l’arthrite au psoriasis en plaques et à d’autres troubles avec des besoins non satisfaits importants.

La société affirme être un pionnier dans la recherche de thérapies anti-inflammatoires. En effet, le programme fibrose et anti-TNF de l’entreprise intéresse particulièrement les investisseurs. Grâce aux essais cliniques de phase 2b / 3, la société espère s’attaquer aux marchés clés suivants:

Maladie de Dupuytren, une déformation de la main qui affecte environ 5% de la population aux États-Unis et dans l’UE.Épaule gelée, qui provoque une douleur et une perte d’amplitude de mouvement affectant 9% de la population âgée de 25 à 64 ans. La fibrose du foie (NASH) fréquemment causée par la stéatose hépatique non alcoolique (NAFLD) affecte environ 30% de la population américaine. Délire postopératoire / dysfonctionnement cognitif (POCD), une complication postopératoire grave.

L’essentiel sur l’action ATNF

Il y a certainement beaucoup d’informations à digérer à partir de la récente publication de 180 Life Sciences. Apparemment, les essais se déroulent bien et les investisseurs achètent ce nom biopharmaceutique à un stade précoce.

Cependant, comme pour toutes les actions de ce secteur, une plus grande prudence s’impose. Tant que ces entreprises ne s’exécutent pas, les investisseurs parient sur la qualité de l’équipe de recherche et des plans d’exécution. N’enlevant rien à ce que cette société a fait jusqu’à présent, il y a un degré de spéculation ici plus élevé qu’avec la plupart des investissements.

Par conséquent, il est de la plus haute importance de pratiquer une discipline d’investissement et de dimensionner les positions du portefeuille en conséquence. Pour ceux qui souhaitent prendre un dépliant sur cette entreprise, faites-le. Cependant, je ne parierais pas la ferme là-dessus pour le moment.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.