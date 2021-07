Action ATOS : la grande nouvelle qui fait plonger Atossa Therapeutics de 20 % aujourd’hui

Les actions de biotechnologie peuvent être parmi les meilleurs jeux d’hypercroissance. Avec des données d’essai, des décisions et des brevets de la Food and Drug Administration des États-Unis toujours au coin de la rue, beaucoup ont investi leur argent dans le secteur, pariant sur la prochaine entreprise à gagner gros. Cependant, il ne s’agit pas seulement de gagner. En fait, beaucoup de ces entreprises sont à court d’argent et finissent par devoir prendre des mesures désespérées pour obtenir un capital d’exploitation. Atossa Thérapeutique (NASDAQ :ATOS) est l’un de ces jeux, et le stock d’ATOS en prend des coups punitifs.

Source : Shutterstock

Alors qu’as tu besoin de savoir?

Basée à Seattle, Atossa Therapeutics est une société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans les traitements thérapeutiques du cancer du sein. La société a attiré l’attention des investisseurs au cours de la dernière année, d’autant plus qu’elle s’est également concentrée sur le traitement de Covid-19.

ATOS Stock plonge fortement avant la réunion spéciale

La société poursuit ses essais cliniques à l’étranger. Pendant ce temps, Atossa cherche à offrir beaucoup plus d’actions sur le marché. Aujourd’hui, la société a annoncé une assemblée des actionnaires qu’elle a fixée début septembre.

L’assemblée spéciale verra les actionnaires d’ATOS voter pour approuver une modification litigieuse du certificat de constitution de la société. Si l’amendement est approuvé, le nombre total d’actions ordinaires sera augmenté de 100 millions. L’augmentation de l’offre d’actions ordinaires aiderait la société à lever des fonds pour son exploitation. Actuellement, ses flux de trésorerie d’exploitation s’élèvent à une perte de 12,75 millions de dollars.

Indépendamment de ce que cela pourrait signifier pour les activités de l’entreprise, la dilution des actions est quelque chose que la plupart des investisseurs n’aiment pas. En effet, l’annonce de la réunion précipite déjà les pertes du titre ATOS. Sa valeur a chuté de près de 21% depuis l’annonce de la nouvelle, et 34 millions d’actions d’ATOS ont échangé des mains, bien au-dessus de la moyenne quotidienne de 21 millions.

A la date de publication, Brenden Rearick n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.